Mario Díaz propone subsidio de RD$500 millones para el sector transporte ante alza de combustibles

Santo Domingo.– El dirigente sindical y representante del sector transporte, Mario Díaz, sugirió hoy al presidente de la República Luis Abinader, la implementación de un subsidio especial de RD$500 millones de pesos durante un período de tres meses, para destinarlo a los combustibles del sector transporte, como medida para contrarrestar el impacto negativo del aumento en los precios de los deribados del petróleo.

Díaz planteó que, así como el Gobierno ha dispuesto un subsidio de mil RD$1,000 millones de pesos durante los proximos tres meses para apoyar los insumos agrícolas, asi se debe actuar con el mismo criterio de equidad en favor del sector transporte fel pais, el cual desempeña un rol fundamental en la distribución de productos y en la movilidad de la población.

“El transporte es el eje que permite que los productos lleguen a los mercados y a los hogares dominicanos, proteger este sector es proteger directamente la canasta familiar y el presupuesto de los ciudadanos”, expresó.

El dirigente explicó que los transportistas ya venían operando con déficit tras el reciente incremento reciente de RD$5 pesos en los combustibles, situación que se agrava si son implementados nuevos aumentos, lo que hace insostenible mantener las tarifas actuales sin afectar a los usuarios.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que el Gobierno evalúe la flexibilización de los precios de los combustibles utilizados por la enorme flota vehicular del sector transporte o, en su defecto, implemente un subsidio temporal que permita mantener la estabilidad en los pasajes y evitar un impacto negativo en la economía nacional.

Díaz también destacó que el contexto internacional, marcado por tensiones en Medio Oriente, provocadas por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel, obliga a las autoridades dominicanas a adoptar medidas preventivas para proteger la economía nacional, la cual depende en gran medida del transporte terrestre.

“El Gobierno debe enfocarse en garantizar la sostenibilidad del sector transporte de pasajeros y de cargas, que es clave para el funcionamiento de la economía nacional”, puntualizó.

Diaz, reiteró que la propuesta de un subsidio de RD$500 millones adicionales a los combustibles del sector transporte de pasajeros y de cargas del pais por tres meses representa una alternativa viable y equilibrada, equivalente a la mitad del monto destinado en la actual coyuntura para el sector agrícola, pero con un impacto tambien directo en la estabilidad de los precios y el bienestar de la población.

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