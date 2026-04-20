- Publicidad -
Nacionales

Mario Díaz plantea revisión y reforma integral al sistema de motoconchos ante hechos de violencia

PRIMICIAS DIGITAL20 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo, R.D. – El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, Mario Díaz, condenó enérgicamente el hecho ocurrido recientemente en la ciudad de Santiago, donde un conductor de un camión compactador de basura perdió la vida tras sufrir una agresión perpetrada por un grupo de motoconchistas, luego de un incidente de tránsito.

Díaz calificó este suceso como un hecho grave que interpela a los líderes y actores del sistema de motoconchos organizado, quienes a su juicio han permitido el irrespeto a las normas de tránsito, «la integridad física y la seguridad ciudadana deben ser preservadas y garantizadas por encima de todo», y este tipo de actos evidencia debilidades estructurales en el control del transporte informal.


 

“En el país no se puede seguir permitiendo que conflictos viales deriven en acciones violentas colectivas que causen muertes, se debe poner un ejemplo con ese hecho ocurrido en la ciudad de Santiago, este caso debe ser investigado con todo el rigor de la ley, asegurando sanciones ejemplares para los responsables, conforme al ordenamiento jurídico vigente”, expresó.

El dirigente sindical sostuvo que la situación del sector motoconcho plantea un desafío en materia de cumplimiento de la normativa de tránsito, el uso de los espacios públicos y la responsabilidad penal individual y en ese sentido consideró imprescindible que las autoridades fortalezcan la aplicación efectiva de las leyes existentes, evitando la impunidad y promoviendo un marco de orden y legalidad.

Díaz propuso la apertura de un proceso de reforma integral del sistema de motoconchos, que incluya la formalización obligatoria de sus operadores, la regulación estricta de las paradas, la identificación plena de los conductores y la implementación de mecanismos de supervisión permanentes.

Asimismo, llamó a revisar las políticas públicas vinculadas al crecimiento desordenado del parque de motocicletas, señalando que cualquier medida debe estar sustentada en criterios técnicos, legales y sociales que permitan reducir la siniestralidad vial y prevenir el uso de estos vehículos en actividades ilícitas.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL20 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Red de Derechos Humanos solicita a Cancillería aclarar manejo de fondos y servicios de apostillamiento en consulados

20 de abril de 2026

AUTORIDADES INTERVIENEN ALIJO DE 375 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA Y ARRESTAN DOS HOMBRES

20 de abril de 2026

IDAC instala Simulador de Vuelo en Primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026

20 de abril de 2026

Luis “El Gallo” pide a empresarios unirse a esfuerzos del gobierno para mantener controlados los precios de los comestibles

20 de abril de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!