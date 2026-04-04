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Mario Díaz desiste de acciones legales tras promulgación de ley

PERIODICO PRIMICIAS4 de abril de 2026
6 1 minuto de lectura
Santo Domingo, República Dominicana. El abogado y dirigente sindical Mario Díaz manifestó que, luego de la promulgación por parte del Honorable señor Presidente de la República, Luis Abinader, de la ley que elimina varios artículos de la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, ha decidido desistir de cualquier acción o recurso constitucional en contra de la referida normativa.
Díaz explicó que su decisión responde a un ejercicio de coherencia política y respeto institucional, al considerar que, como aliado del Gobierno y del Presidente Luis Abinader, le corresponde acatar las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.
“Como aliados, somos respetuosos de las decisiones del Presidente de la República, y el hecho de que él haya promulgado esa ley nos obliga a aceptar su voluntad y actuar en consecuencia”, expresó el abogado y dirigente sindical
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