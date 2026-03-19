Mario Díaz critica aprobación apresurada de proyecto que elimina candidaturas independientes y advierte será recurrido ante el Tribunal Constitucional

Santo Domingo.– El candidato presidencial independiente Mario Díaz criticó enérgicamente la actuación de la Cámara de Diputados tras la aprobación en primera lectura, y sin el debido envío a comisión, del proyecto de ley que modifica la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, con el objetivo de eliminar la figura de las candidaturas independientes.

Díaz calificó como “precipitada e irresponsable” la decisión de los legisladores, señalando que una reforma de esta magnitud debió ser ampliamente debatida, socializada y analizada en el marco de los procedimientos legislativos correspondientes.

“No se puede legislar de espaldas al pueblo ni cercenar derechos fundamentales mediante decisiones apresuradas”, expresó.

El dirigente político advirtió que la eliminación de las candidaturas independientes constituye un retroceso democrático que limita la participación ciudadana y restringe el derecho de los dominicanos a elegir y ser elegidos fuera de las estructuras partidarias tradicionales.

En ese sentido, Díaz anunció que, una vez dicha pieza legislativa sea aprobada en segunda lectura y promulgada por el Poder Ejecutivo, procederá de inmediato a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por entender que la misma vulnera principios esenciales consagrados en la Constitución de la República.

“El país no puede permitir que se cierre el paso a nuevas formas de participación política, las candidaturas independientes representan una vía legítima para fortalecer la democracia y dar voz a sectores que no se sienten representados por los partidos tradicionales”, sostuvo.

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