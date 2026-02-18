Mario Díaz apoya que se declare estado de emergencia del tránsito

El abogado y dirigente sindical Mario Díaz dijo hoy que el transito vehicular de nuestro pais atraviesa por una crisis sin precedentes y reiteró ademas su posición en torno a la necesidad de adoptar medidas drásticas y urgentes para enfrentar la creciente ola de delitos cometidos desde motocicletas, proponiendo la prohibición absoluta del uso de pasamontañas por parte de motoristas en espacios públicos y su inmediata detención cuando sean sorprendidos utilizando dicha prenda.

Díaz sostuvo que el pasamontañas es una pieza de indumentaria de naturaleza esencialmente militar y táctica, concebida para operaciones especiales, y que su utilización en el ámbito civil, particularmente por conductores de motocicletas, constituye un elemento de ocultamiento de identidad que facilita la comisión de robos, asaltos, sicariatos y otros crímenes que afectan gravemente la seguridad ciudadana.

En ese sentido, el dirigente sindical expresó que “no existe justificación razonable para que un motorista que transita por las vías públicas cubra totalmente su rostro, salvo la intención de evadir su identificación por parte de las autoridades o de las víctimas de hechos delictivos”.

Agregó que esta práctica se ha convertido en un patrón recurrente en múltiples acciones criminales, lo que amerita una respuesta firme del Estado Dominicano.

Saludo la designación del nuevo Director de la Policía Nacional:

Mario Díaz aprovechó la ocasión para saludar la reciente designación del Mayor General André Modesto Cruz Cruz como nuevo Director General de la Policía Nacional, destacando que su trayectoria y experiencia representan una oportunidad para fortalecer la lucha contra la delincuencia y recuperar la autoridad en las calles.

Manifestó su confianza en que la nueva gestión policial adoptará medidas estratégicas y operativas orientadas a desarticular las estructuras criminales que utilizan motocicletas como medio para perpetrar delitos, así como a reforzar los controles preventivos en puntos críticos del Gran Santo Domingo y las principales ciudades del país.

Propuesta de declarar el estado de emergencia del tránsito:

En otro orden, el dirigente sindical consideró oportuno que el Poder Ejecutivo evalúe la declaratoria de un estado de emergencia del tránsito vehicular, ante el colapso sistemático que se produce en las horas laborables en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones urbanas.

Díaz afirmó que el actual modelo de movilidad urbana se encuentra desbordado, generando pérdidas millonarias en productividad, aumento de la contaminación ambiental, el incremento de los accidentes de tránsito y un deterioro significativo y progresivo en la calidad de vida de la población trabajadora.

Indicó que la congestión vehicular ha alcanzado niveles críticos y preocupantes, donde en horarios pico el sistema de circulación prácticamente se paraliza, afectando tanto al transporte público como al privado, así como al sector comercial e industrial.

Prohibición de importación de motocicletas y regulación del parque vehicular:

Dentro de sus propuestas estructurales, Mario Díaz planteó la prohibición temporal de la importación de motocicletas al país, argumentando que el crecimiento descontrolado del parque de motores constituye uno de los principales factores de inseguridad vial y ciudadana.

Asimismo, propuso la revisión y reducción de la cantidad de años permitidos para la importación de vehículos usados, con el objetivo de modernizar el parque vehicular nacional, disminuir la emisión de contaminantes y elevar los estándares de seguridad en las vías públicas.

El dirigente sindical sostuvo que el Estado debe asumir con determinación la reorganización integral del sistema de transporte y movilidad, combinando medidas de seguridad, reformas regulatorias y políticas públicas sostenibles que permitan restablecer el orden, garantizar la seguridad ciudadana y evitar que el tránsito continúe siendo una amenaza permanente para la vida y la estabilidad social en la República Dominicana, para lo cual es necesaria la implementacion de la Inspeccion Tecnica Vehicular con caracter urgente.

