Marileidy Paulino deja ver su lado humano frente a estudiantes y colaboradores del ISFODOSU

Santo Domingo.- La medallista olímpica, Marileidy Paulino exhortó al estudiantado del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, a no desmayar y a esforzarse para lograr sus sueños, durante un diálogo sobre su vida diaria y su formación como atleta que se llevó a cabo en las instalaciones de esa entidad de estudios superiores.

El conversatorio con Paulino, conducido por la encargada del Departamento de Difusión y Relaciones Públicas, Patricia Mora, se realizó con el objetivo de conocer un poco más de la vida de la atleta para conocer mejor al ser humano fuera de la pista y más allá de las medallas.

“Además de ser atleta, algunas personas todavía no saben que también soy una servidora pública, me desempeño como segundo teniente de la Fuerza Aérea. Ser servidora pública no se trata solo de mí, significa representar a todo un pueblo, a todas esas personas que trabajan día tras día para salir adelante con orgullo y compromiso a la ciudadanía”, dijo Paulino.

Manifestó que formar parte de las filas de ese organismo, si se tiene la vocación, también es un paso importante de crecimiento personal y profesional.

Exhortó a los estudiantes del ISFODOSU a no desmayar, a continuar esforzándose en la carrera que cursan. Los instó a destacarse como buenos profesionales y a desempeñar con amor y propósito su trabajo, recordándoles que no hay imposibles, aún si los frutos no se ven de inmediato.

“Sean persistentes y no se dejen guiar por los malos comentarios ni opiniones negativas. Cuando quieres lograr algo, siempre habrá gente a la que le pique verte arriba, pero debes seguir con dedicación y fe”, aconsejó la Gacela de Nizao, como popularmente le dicen.

La ganadora olímpica se ha distinguido por una postura de integridad, perseverancia, disciplina y enfoque en el trabajo para lograr sus marcas en el atletismo. Entiende que la puntualidad y la responsabilidad en el entrenamiento son pautas que marcan el éxito.

Ante la pregunta “¿qué pasa si Marileidy pierde?” la gloria del deporte dominicano respondió que es algo que le puede pasar pero que ella considera que no será más que un impulso para continuar adelante.

“En la vida habrá momentos en los que no ganaremos, por lo que es válido permitirse vivir esa experiencia. Creo que la derrota puede ser un impulso para superarte y lograr la próxima victoria. Quien llega al octavo lugar no perdió, ganó, porque hay quienes no llegan a la meta y desisten”, enfatizó Paulino.

También habló de sus inicios en el atletismo, recordando que en las competencias obtenía los últimos lugares, pero su norte y consistencia le mostraron que el crecimiento requiere de un proceso que hay que agotar.

Paulino es estudiante de Gestión Deportiva en la Universidad Europea, profesión que piensa ejercer cuando se retire del atletismo. Lidera la Fundación “Creando Sonrisas Eternas”, creada para apoyar a otros atletas a cumplir su sueño.

La actividad, desarrollada en el Auditorio Fuensanta Muñoz del Recinto Félix Evaristo Mejía, en el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público, contó con la presencia de docentes, estudiantes, directivos y personal administrativo de distintas áreas del ISFODOSU.

