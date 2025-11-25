MAPFRE presenta informe sobre mercado asegurador latinoamericano en la celebración de su 20 aniversario en el país

Santo Domingo, 25 de noviembre 2025. – El sector asegurador dominicano tuvo un 2024 sólido, con un crecimiento de 13.6 % en el volumen total de primas, situándose en US$2,277.8 millones. Así lo refiere el informe “El mercado asegurador latinoamericano 2024”, divulgado durante la celebración de las dos décadas de servicio de MAPFRE en República Dominicana.

El informe presentado por Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics, resalta que, en República Dominicana, por lo que respecta a los ramos de No Vida (que suponen el 83,4% del total), estos crecieron un 13.1 %, hasta situarse en US$1,899.2 millones y las primas de segmento Vida alcanzaron los US$378.6 millones.

Sobre la cartera de inversiones, el documento evidencia que las aseguradoras del país han reforzado sus inversiones, centradas principalmente en instrumentos financieros. Al cierre del tercer trimestre de 2024, las inversiones totales alcanzaron US$1,333.2 millones, concentrándose en instrumentos de deuda y renta variable (75.7%) y, en una proporción relativamente menor, en inmuebles (7%) y tesorería (8,1%).

En cuanto al mercado asegurador latinoamericano, el informe destaca que se expandió un 5.8 % en 2024 y se sitúa en US$215,100 millones. Las primas de seguros mostraron así una moderación de la tendencia al alza, después de un fuerte repunte del 17.1% el año anterior.

Entre las razones de este menor incremento de los seguros en Latinoamérica, región en la que MAPFRE es el mayor grupo asegurador multinacional, se encuentran el efecto base, ya que la comparación se realiza con un 2023 de importantes actualizaciones de tarifas por la inflación; el menor dinamismo económico de países clave como Brasil y México, que afectó a la demanda de seguros, especialmente de No Vida; y los tipos de cambio, que en 2024 fueron negativos para las divisas latinoamericanas, lo que reduce el peso de las primas en dólares.

No obstante, MAPFRE Economics ve un “crecimiento saludable, a pesar del entorno complejo de escaso crecimiento económico”, con subidas en moneda local significativamente superiores a la inflación.

Dos décadas de compromiso con la sociedad dominicana

Durante su discurso de bienvenida, Andrés Mejía, presidente ejecutivo de MAPFRE Dominicana, expresó que, ante los desafíos que marcan el futuro del sector asegurador, MAPFRE ha tomado decisiones estratégicas, basadas en liderar con inteligencia técnica, innovación y responsabilidad social.

“Hoy reafirmamos nuestra posición de liderazgo en el mercado asegurador nacional, al superar las primas emitidas por más de 31,000 millones de pesos y atender a más de un millón de clientes en todo el país. Contamos con una sólida red de 20 oficinas comerciales y 10 puntos de atención en salud, que nos permiten estar cada vez más cerca de las personas y sus necesidades”, destacó Mejia.

MAPFRE es la única aseguradora del país con calificación AAA otorgada por Fitch Ratings y Moody’s, reflejo de una gestión prudente, visión de largo plazo y capacidad financiera sólida. Asimismo, está certificada por AENOR en Continuidad del Negocio y reconocida por MERCO entre las empresas con mejor reputación corporativa de la nación.

“Esto no es casualidad: es el resultado de un liderazgo que pone a las personas en el centro, pero con estándares globales”, dijo Mejía.

En República Dominicana, a través de Fundación MAPFRE, se han beneficiado más de 90,000 personas, mediante 1,500 actividades en salud, educación, seguridad vial y acción social, con aportes que superan los RD$20 millones.

“Hoy celebramos dos décadas de logros, pero, sobre todo, el inicio de una nueva etapa. MAPFRE Dominicana seguirá siendo una empresa sólida, cercana, moderna y profundamente humana. Seguiremos cuidando lo que te importa… y construyendo juntos un futuro más seguro para el país que todos amamos”, puntualizó el ejecutivo.

Para ver el informe completo “El mercado asegurador latinoamericano 2024”, puede acceder a través del siguiente enlace aquí.

Sobre MAPFRE en República Dominicana

MAPFRE es una aseguradora global con una robusta presencia en República Dominicana. Con más de un millón de clientes en el país, la compañía ofrece soluciones integrales en seguros generales, de salud, vida y riesgos personales, tanto para particulares como para empresas.

Su compromiso con la innovación, la cercanía al cliente y la sostenibilidad se refleja en una red de servicios eficiente y en programas de impacto social impulsados por la Fundación MAPFRE, centrados en educación vial, prevención y promoción de la salud. MAPFRE reafirma así su propósito de proteger lo que más importa, aportando valor a la sociedad dominicana.

