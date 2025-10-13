Maldonado completa nómina de refuerzos del Escogido

SANTO DOMINGO.- El receptor puertorriqueño Martín Maldonado estará por segunda temporada consecutiva como refuerzo de los Leones del Escogido, según informó el gerente general de los campeones nacionales y del Caribe, Carlos Peña.

“La presencia de Martín eleva inmediatamente el nivel de nuestro equipo. Su experiencia detrás del plato, liderazgo comprobado y conocimiento del juego son invaluables. Tener un catcher de su calibre es un lujo que nos fortalece en todos los aspectos”, declaró Peña.

Con Maldonado detrás del home en el torneo 2024-25, los Leones tuvieron récord de 8-2. La efectividad de los lanzadores escarlatas fue de 3.00, la tercera mejor entre los receptores que estuvieron en juego en al menos 90 innings del torneo pasado.

Además, sacó al 30.8 por ciento de los corredores que le intentaron robar. El promedio de la liga fue de 22.4 por ciento.

Durante el verano, Maldonado extendió a 15 su total de campañas en las Grandes Ligas al accionar con los Padres de San Diego. En 64 compromisos, pegó 4 vuelacercas, remolcó 12 carreras, anotó 11 y bateó .204.

En Las Mayores, el nativo de Naguabo ha combinado 119 jonrones, 384 impulsadas, 369 anotadas, 138 dobles y un OPS de .620 en 1,230 partidos.

Además de San Diego, ha jugado para los Cerveceros de Milwaukee, Los Ángeles Angels, Reales de Kansas City, Cachorros de Chicago, Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, equipo al que ayudó a ganar la Serie Mundial del 2022.

Defensivamente en el máximo nivel, su porcentaje de corredores sacados de base en intento de robo es de 28.4. En el 2017 fue ganador del Guante de Oro vistiendo el uniforme de los Angels.

Maldonado se une a los jugadores del cuadro Jonathan Araúz y César Prieto, a los lanzadores derechos Grant Gavin, Darío Agrazal, Norge Ruiz, José Espada e Indigo Díaz, y a los zurdos Jonathan Bermúdez y Darién Núñez, dentro del listado de refuerzos de los 17 veces campeones nacionales para la temporada que inicia este miércoles 15 de octubre.