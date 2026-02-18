Maira Morla Pineda toma posesión como directora general del INFOTEP

SANTO DOMINGO. -En un acto encabezado por el ministro de Trabajo y presidente ex oficio del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Eddy Olivares, Maira Morla Pineda tomó posesión formal como directora general de la institución, en cumplimiento del decreto 95-26 emitido por el presidente Luis Abinader.

La ceremonia contó con la participación de los integrantes de la Junta de Directores del INFOTEP, representantes del sector empresarial, sindical y gubernamental, reafirmando el carácter tripartito que sustenta la gobernanza de la entidad.

Olivares, destacó la trayectoria y méritos de Maira Morla Pineda, resaltando que su designación constituye un reconocimiento a una carrera construida con compromiso, vocación institucional y resultados tangibles.

“Maira Morla Pineda es una ejecutiva formada en la esencia misma de esta institución. Ha construido una carrera de extraordinario valor para el INFOTEP y para el país. Su escogencia, a partir de la terna presentada por este Consejo, demuestra que hacer las cosas bien tiene su justa recompensa y envía un mensaje de alto valor a toda la nación”, afirmó el ministro de Trabajo.

Durante su intervención, Maira Morla Pineda centró su mensaje en la continuidad institucional, el trabajo en equipo y la consolidación de los avances alcanzados, reafirmando su compromiso de fortalecer y renovar la gestión para ampliar el impacto de la institución en el desarrollo nacional.

“Asumo este compromiso para trabajar en equipo, dar continuidad a lo ya construido y renovarnos cada día. Nuestro desafío es seguir creciendo, formándonos y socializando buenas prácticas, siempre con respeto y vocación de servicio, para que la formación técnico profesional continúe siendo motor de oportunidades y de desarrollo para la República Dominicana”, expresó.

Sobre la Directora General del INFOTEP

Maira Morla Pineda, nacida en Villa Altagracia, es licenciada en Contabilidad, con especialidad en Administración de la Educación Técnica y de la Formación Profesional, y posee maestrías en Educación y en Alta Gerencia.

Acumula 40 años de experiencia en el ámbito de la formación técnico profesional, con una labor de 39 años ininterrumpidos en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), institución que hasta la fecha de su definición fungió como sub directora general.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones estratégicas dentro del INFOTEP, entre ellas encargada del Departamento Administrativo del Centro Nacional, directora de las regionales Sur y Suroeste, gerente regional Central y gerente de Apoyo a la Competitividad Empresarial Laboral, consolidando una carrera marcada por la experiencia administrativa y la gestión territorial.

Su trayectoria profesional se distingue por una constante actualización y participación en espacios académicos y técnicos nacionales e internacionales relacionados con la formación técnico profesional, la gestión de calidad, la planeación estratégica y la seguridad y salud ocupacional.

Ha formado parte de eventos como la XIV Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas, el Congreso Internacional “Gestión del Conocimiento de Formadores”, en Nicaragua, y el Seminario sobre Género y Formación Profesional, en Costa Rica.

Ese desempeño sostenido y su compromiso con la mejora continua en la gestión pública le valieron, en 2015, un reconocimiento del Ministerio de Administración Pública, que destacó su labor en el servicio público.

En el ámbito de la gestión, lideró iniciativas de alto impacto, entre ellas la modernización de talleres con el respaldo de la República China (Taiwán), la implementación de proyectos de energías renovables que incluyeron generador eólico, paneles solares y laboratorios de biodiésel y el impulso de intercambios técnico-culturales con Suecia.

Asimismo, promovió alianzas estratégicas con sectores productivos que ampliaron la oferta formativa y consolidó la certificación institucional bajo las normas internacionales ISO 9001:2000 y 9001:2008, logrando además superar metas establecidas en distintos períodos.

Integrantes de la Junta de Directores

El Consejo Directivo cuenta con la participación de representantes del sector oficial, integrado por Eddy Olivares, Luis Miguel De Camps García y José R. Reyes Suárez, quienes actúan como miembros titulares. Como suplentes del sector oficial figuran Marie Laure Aristy y Fabio Antonio Rosa Perdomo.

En representación del sector empresarial participan como miembros titulares Andrés Marranzini Grullón, Mario E. Pujols y Eduardo Guillermo Bogaert Marra. En calidad de suplentes del mismo sector están Nelson Espinal Báez, Otto Flores Matos y Aguie Lendor.

Por el sector laboral forman parte como representantes titulares Gabriel del Río Doñé, Narcizo Cabral y Rafael (Pepe) Abreu. Les acompañan como suplentes Esperidón Villa Paredes, Sol Amantina Delgado e Isabel Tejada Gallardo, completando así la composición tripartita del organismo.

