Madre identificada como dominicana asesinada por esposo delante de sus cuatro hijos en Nueva Jersey

NUEVA YORK._ Rosanna Rodríguez, una madre de 40 años de edad e identificada como dominicana o de origen dominicano por vecinos y conocidos, fue asesinada el sábado en la madrugada a puñaladas por su esposo, Wellinton Leonardo de quien se dijo es también dominicano en presencia de los cuatro hijos de la pareja con edades de 13, 11, 3 años y 11 meses.

El crimen, Leonardo lo perpetró a las 3:00 de la madrugada del sábado en la cocina de la casa donde la pareja vivía, el matador no tocó a ninguno de los niños y resultó herido siendo llevado a un hospital donde fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y posesión criminal de un arma de fuego.

Se desconoce el móvil que tuvo el hombre para matar su esposa, aunque se cree estaba celoso. Los investigadores no han dado más detalles sobre el homicidio que clasificaron como de violencia doméstica.

Tampoco está en claro si las heridas de Leonardo fueron auto infligidas, producto de la defensa de la víctima.

El origen nacional de la pareja no ha sido confirmado y no mantenían activas sus cuentas en las redes sociales, excepto que no usaran pseudónimos.

La policía de Perth Amboy dijo que cuando sus oficiales llegaron a la vivienda alertados por llamadas al 911, encontraron a la mujer agonizando que los paramédicos llevaron al hospital Universitario Robert Wood Johnson.

Rodríguez fue certificada muerta en el Centro Médico Raritan Bay.

La casa, escena del asesinato está ubicada en la avenida Bertrand y no hubo puertas forzadas.

También se desconoce si la pareja estaba discutiendo en el momento de que ella fue atacada por Leonardo.

Él y ella estaban tirados y desangrándose en el piso de la cocina cuando llegó la policía.

Leonardo enfrenta otros cargos, incluido un poner en peligro el bienestar de los niños.

«Estamos devastados por la trágica pérdida de Rosana Rodríguez, una madre, una hermana y una hija que nos fue arrebatada demasiado pronto. Rosana deja cuatro hermosas hijas, de 13, 11, 3 y 11 meses, que ahora enfrentan la inimaginable tarea de crecer sin su madre. Toda nuestra comunidad comparte este dolor, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a su familia en este momento increíblemente doloroso”, expresó el alcalde de Perth Amboy.

“Esta tragedia es profundamente sentida por todos nosotros aquí en Perth Amboy. Quiero asegurarle a nuestra comunidad que este fue un incidente aislado y que no hay una amenaza continua para la seguridad pública. Nuestro enfoque actual es asegurarnos de que las hijas de Rosana y su familia reciban los recursos y el apoyo necesarios. La ciudad de Perth Amboy está trabajando en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex, el distrito escolar, las agencias locales y los recursos estatales para brindarles asistencia emocional y práctica”, añadió el ejecutivo municipal.

Pidió a quienes deseen ayudar asegurarse de que cualquier contribución vaya directamente a la familia para que reciban el apoyo que realmente necesitan.

“A medida que nos acercamos al Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, quiero recordarles a todos que la ayuda siempre está disponible. Nuestro Equipo de Respuesta a la Violencia Doméstica está aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana para brindar orientación, apoyo y recursos. Si tú o alguien que conoces necesitan ayuda, comunícate. Continuaremos apoyando a la familia de Rosana durante este momento difícil, asegurándonos de que no estén solos en su dolor», dijo.

En el obituario de la Funeraria Gustav J. Novak donde será velada, se publicó un emotivo mensaje mortuorio.

“Nos despedimos de Rosanna Rodríguez de Perth Amboy, Nueva Jersey, cuyo viaje de vida concluyó con gracia el 20 de septiembre de 2024 a la edad de 39 años. Rosanna tocó innumerables vidas con calidez y bondad, dejando atrás recuerdos preciados que siempre resonarán en los corazones. Los familiares y amigos pueden dejar sus condolencias en esta página conmemorativa y compartirlas con la familia”.

El funeral será este jueves 26 de septiembre entre 5:00 de la tarde y 9:00 de la noche.

“En los tranquilos momentos de reflexión, entre el suave susurro de las hojas y el susurro de las estrellas, llevaremos con nosotros el recuerdo de Rosanna, una luz guía que ilumina el camino que tenemos por delante. Que el viaje de Rosanna esté lleno de paz y serenidad, mientras encuentra descanso en el abrazo de la eternidad”, añade el obituario.

Será sepultada el viernes 27 a las 11:45 de la mañana en el Cementerio Alpino en Perth Amboy.

Una campaña de recaudación de fondos fue abierta en la plataforma Go Fund Me firmada por Jerelynn Ureña (Jerelynn U.) donde dice que cuatro niñas lloran la pérdida de su madre de 40 años, quien según las autoridades fue asesinada a puñaladas por su esposo este fin de semana en Nueva Jersey.

La fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, y el jefe de policía de Perth Amboy, Lawrence Cattano, dijeron que Rodríguez Leonardo ha sido acusado de asesinato en primer grado y delitos relacionados con armas.

Las autoridades también dijeron que el acto atroz ocurrió en presencia de niños.

«Es con el corazón roto que compartimos la devastadora pérdida de nuestra querida Rosanna, quien fue trágicamente asesinada el 21/9/24 con solo 40 años», se lee en el mensaje en GoFundMe.

“Era un alma compasiva y cariñosa que tocó la vida de todos los que la rodeaban. Era tía, hermana, madre e hija. Rosanna deja cuatro hermosas hijas, de 13, 11, 3 y 11 meses, que ahora enfrentan la vida sin su madre», escribió Jerelynn.

Los fondos cubrirán los costos asociados con el funeral de Rodríguez y el apoyo a sus hijos.