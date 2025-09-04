LUIS HERNANDEZ RECIBE RESPALDO PARA INTEGRAR LA DIRECCION POLÍTICA DE LA FP

Una concurrida asamblea fue celebrada por los miembros de la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo (FP) en Santo Domingo Este, con la presencia de los principales aspirantes por esa demarcación a la Dirección Política del partido.

La asamblea se desarrolló en un ambiente armonioso y contó con la participación de decenas de miembros de la Dirección Central de la FP, entre ellos Luis Hernández, actual presidente de la Circunscripción Uno, y candidato a miembro de la Dirección Política.

También los destacados dirigentes y aspirantes a miembros de la Dirección Política, Leonel Dirocie, Juan Rodríguez Meléndez, Guillermo Guzmán Fermín, Rafael Castillo, Juan Gómez, Marcos Gross, Leidy Diana, Francisco González y Jesús Félix, exalcalde de Santo Domingo Norte.

Al intervenir en la asamblea, Jesús Félix pidió a todos los presentes y a los dirigentes del municipio Santo Domingo Este, dar su respaldo a Luis Hernández como primera opción al momento de elegir a los miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.

Las votaciones para escoger a los miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo se efectuarán el próximo Sábado 13 del presente mes de Septiembre.