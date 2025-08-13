Luis, el más transparente

Sin duda, hasta ahora el gobierno de Luis Abinader puede ser definido, a diferencia de sus antecesores inmediatos, con una palabra: transparencia. En cinco años no ha habido hecho de gobierno que no haya sido expuesto con transparencia en sus componentes inmediatos o en perspectiva; no ha habido iniciativa palaciega que no haya sido explicada directamente por el jefe del Estado; no ha habido estrategia secreta en ningún proyecto público; no ha habido ninguna respuesta presidencial cargada de misterio interpretativo… (Sí: Abinader ha sido, hasta ahora, el jefe de Estado más sonriente y transparente que hemos tenido).