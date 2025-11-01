Luis “El Gallo” saluda llegada de embajadora de EEUU y espera sirva consolidar relaciones y democracia

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, saludó hoy la llegada al país de la embajadora norteamericana Leah Francis Campos, y aseveró que será de mucha ayuda en la consolidación de las relaciones bilaterales de los Estados Unidos y República Dominicana.

Apuntó que los norteamericanos y los dominicanos mantienen una estrecha relación, que se amplía con la política realista, participativa y democrática del presidente Donald Trump.

Recordó que desde hacía años no había un embajador norteamericano en el país, lo cual era una irregularidad que ahora se enmienda.

Añadió que Campos es una experta en política latinoamericana, y conoce bien a la región del Caribe, por lo que su ejercicio diplomática será bueno y esperanzador para todos los dominicanos.

Dijo que los Estados Unidos es el principal socio comercial, cultural y económico de los dominicanos, por lo que era de urgencia la designación de un representante que tome en cuenta las necesidades de los dos países.

Añadió que ya el país tenía malas y negativas experiencias con dos embajadores pasados, que propugnaban por valores políticos, sociales y de convivencia que no van de acuerdo con la norma de conducta de los dominicanos.

Ahora llega una representante norteamericana que aboga por el crecimiento de la familia, la protección de la mujer y los niños, y sobre todo planta lograr el desarrollo con el trabajo consciente y productivo. La embajadora Campos también será una acción solidaria con el caso de los migrantes haitianos y los problemas que hay en la zona fronteriza, así como la carga que representa para el país la gran cantidad de indocumentados en el territorio nacional. Los norteamericanos, aseveró, en el gobierno de Trump han tenido que hacer frente a problemas migratorios heredados de otros gobiernos, por lo que conocen en carne viva lo que padecen los dominicanos con los miles de haitianos indocumentados. Ratificó que la línea política de los dominicanos con la migración ilegal es seguir con las masivas deportaciones de indocumentados hacia su país de origen. Destacó que no hay presiones y persecuciones sobre los haitianos en particular, sino con todos los indocumentados, pero se nota más con los migrantes del vecino país, por ser mayoría y encontrarse miles en el territorio nacional. Dijo que la UDC saluda la llegada al país de la embajadora Campos, y esperamos que disfrute de nuestra solidaridad, hospitalidad, y deseos de emprender programas conjuntos, que permitan a la República Dominicana lograr su desarrollo en lo económico y en el avance del respeto a la democracia.

