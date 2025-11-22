Luis “El Gallo” recomienda no se hagan reformas impositivas y eliminación de subsidios, como pide el FMI

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, defendió hoy la economía popular y rechazó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional de que se haga una reforma fiscal y se eliminen subsidios.

Afirmó que este no es el momento de hablar de reforma impositiva, cuando una mayoría de dominicanos tiene problemas para conseguir su alimentación diaria.

Agregó que una reforma impositiva podría ir a favor de la macroeconomía y nivelar niveles de inversión, pero perjudicaría a la mayoría de los dominicanos.

Añadió que ya el pueblo está pagando una gran cantidad de impuestos que le acortan el presupuesto, por lo que una reforma fiscal es inaceptable por el momento.

Dijo que en su momento y mejores condiciones económicas se podría realizar esa reforma fiscal, por la cual abogan los técnicos del FMI.

Al mismo tiempo rechazó la eliminación de los subsidios a los rubros agropecuarios, el transporte y algunos servicios. Indicó que lo que se debe hacer es vigilar que se cumpla con las exigencias para ser beneficiados por las subvenciones.

Dijo que se da una distorsión con los subsidios del sector agropecuario, porque los productos siguen llegando caros, con precios de oferta y demanda, fijados por el libre mercado.

Abogó porque haya controles en los precios y la calidad de los comestibles, muchos de los cuales están siendo subvencionados. Agregó que esa supervisión la tiene que ejecutar inmediatamente el gobierno.

Con los choferes, destacó, se debe hablar claro y fijarle reglas de juego. No es posible que si tienen el combustible subvencionado aumenten los precios de los pasajes y acorten las rutas.

Para seguir beneficiándose de los subsidios, manifestó, los choferes deben prometer que mantendrán los precios del transporte y que no van a cortar las rutas.

Ratificó que por el momento en el país no se pueden ejecutar reformas impositivas y eliminación de subsidios, porque llevaría una gran inconformidad social.

Vivimos en una sociedad de paz y tranquilidad y los ajustes que recomienda el Fondo Monetario Internacional, podrían llevar al país a la disconformidad, y se rompería con una línea de unidad y consenso.

