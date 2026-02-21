Luis “El Gallo” reclama concesiones mineras se den respetando los intereses nacionales

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, pidió hoy que las concesiones mineras se entreguen pensando en el desarrollo nacional y no en los beneficios que aportan a empresarios internacionales.

Destacó que siempre se deben privilegiar los intereses nacionales, antes de dar permiso para investigaciones mineras, o eventuales entregas de yacimientos a los consorcios foráneos.

Pidió también que se haga una amplia investigación en torno a denuncias de que en el país hay varias minas, en especial de oro, tierra negra y otros metales, que son explotados de forma ilegal por sectores internacionales.

Indicó que primero se deben dar permisos para investigar la factibilidad de las minas, pero teniendo el Estado dominicano la potestad, la obligación y la responsabilidad de tomar las decisiones finales.

Añadió que nunca se debe confundir la licencia de investigar, con el permiso de explotación minera. Lamentó que muchas empresas solo tienen permiso de exploración, y lo convierten en recursos de explotación.

Hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que mantenga la posición de que los dominicanos son los dueños de sus recursos naturales, y que ninguna empresa internacional puede venir a presionar al país.

Además, la exploración se debe tomar sin causar peligro a la flora y fauna, respetando las áreas protegidas y dando protección al eco sistema.

Dijo que las áreas protegidas deben ser intocables, y que bajo ninguna circunstancia se pueden llevar labores para explotación minera en esas áreas.

Expresó que en la zona de Puerto Plata hay denuncias de que una empresa minera canadiense está explotando una mina de oro sin tener los permisos correspondientes.

Destacó que es a las autoridades nacionales que les corresponde aplicar las medidas de rigor, para determinar si en esas explotaciones hay ilegalidad.

También dijo que en las empresas mineras que tienen permiso hay que obligarlas a que respeten la ley de protección a los trabajadores, para minimizar los riesgos laborales.

