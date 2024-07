Luis “El Gallo” pide eliminar pruebas nacionales y colocar en el pensum escolar la Moral y Cívica

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, pidió que hoy que de inmediato , con miras al nuevo año escolar, se debe colocar en el pensum la “Moral y Cívica”, y eliminar las Pruebas Nacionales.

Destacó que la violencia en las aulas se debe al poco contenido de respeto entre los estudiantes y las caóticas relaciones de estudiantes a profesores.

Con la materia de moral y cívica se hará frente a esa violencia que parte de niños y adolescentes sin cultura del trato interpersonal, y que no conocen la palabra respetar al prójimo, para que respeten a ti.

Señaló que tiene más de quince años tratando con todos los ministros o secretarios de Educación, para que se incorpore la materia “Moral y Civica”, y se rescate lo más positivo de la enseñanza del maestro Eugenio María de Hostos.

Lamentó que más fácil llega a los estudiantes la sub-cultura de la violencia y las drogas, que el mensaje de paz y redención, que debe primar siempre en las relaciones de los seres humanos que actúan con responsabilidad.

Pidió también mayor vigilancia de policías escolares armados, pero capacitados para hacer frente a los problemas, porque en la mayoría de la parte exterior de las escuelas interactúan los pandilleros y los vendedores del microtráfico de drogas.

Esos policías escolares no deben perrmitir, bajo ninguna circunstancia, que a la escuela entren personas que no trabajan allí, que no están autorizadas, y que sobre todo sean reconocidas como parte del microtráfico de drogas.

Luis “El Gallo” también pidió la eliminación de las llamadas Pruebas Nacionales, que consiste en un examen final a los estudiantes. En vez de gastar millones de pesos en unas insuficientes Pruebas Nacionales, lo que se mpone es destinar ese dijeron a ampliar los programas de enseñanza.

A su juicio, las pruebas nacionales nunca sirvieron para mejorar el sistema educativo, sino para que se quemaran alumnos, que durante todo el año escolar se debatieron en vivir con muchos problemas conductuales.