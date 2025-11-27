Luis “El Gallo” demanda en navidad fin de la usura en los precios de los comestibles

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo” pidió hoy que se establezca una estricta vigilancia en esta etapa final del año, para evitar que se aumenten los precios de los productos de primera necesidad.

Indicó que a diario los agiotistas reajustan los precios de los comestibles, por lo que se necesita una acción combinada de las autoridades que permita establecer un verdadero control, basado en los costos de producción.

Dijo que todas las alzas son antojadizas, y ya hay supermercados que comienzan el día con los productos a un precio, y después del medio día, los aumentan.

Agregó que hay comerciantes inescrupulosos y que buscan obtener ganancias aumentando el valor de los comestibles y hacen difícil, casi imposible, que puedan ser adquiridos por el gran pueblo.

Pidió al presidente Luis Abinader que tome medidas para que en las navidades se controle el valor de los comestibles básicos en la mesa de los dominicanos, para que todos tengan feliz tanto la noche buena como el final de año.

Resaltó que el presidente Abinader ya anunció un amplio programa de asistencia social, en las Navidades 360, pero se debe tomar en cuenta que hay segmentos poblacionales que no son cubiertos con la ayuda, sobre todo en la clase media.

Por lo tanto, dijo, es imperioso que el control de los precios de los alimentos sea parte de las fiestas de fin de año, que anunció el presidente Luis Abinader.

Añadió que el presidente Abinader es un gobernante sabio, que está interesado en mejorar la calidad de vida de los dominicanos, y que la comida llegue a todos los hogares, en especial en la mesa de los más pobres.

