Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

NUEVA YORK.- Una amplia delegación de miembros del proyecto «300 con Leonel» (Los multiplicadores de NY), que preside Geraldo Rosario, recibieron la madrugada de este sábado al presidente Leonel Fernández al arribar a esta ciudad por el aeropuerto internacional John F. Kennedy.

«Leonel, presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), se mantiene en contacto permanente con nosotros a través de los años, ha demostrado que les preocupan los dominicanos residentes en el exterior, y es la esperanza para la Republica Dominicana salir del atolladero en que se encuentra actualmente nuestro país» dijo Rosario.

Además, «recibir nuestro líder político en la madrugada, por tratarse de Leonel Fernández», los «300» no tienen horas, días feriados, excusas, ni inclemencias del tiempo para acompañarlo y recibirlo 24/7, con mucho cariño, afectos y dedicación todo el tiempo, proclamó Rosario.

Por su parte, Ángel Fernández directivo de los «300», argumentó que ese recibimiento que recibe Leonel es por sus aportes al país, que siempre busca lo mejor para los quisqueyanos donde quiera que estén.

Otros que formaron parte de dicha comisión de recibimiento, figuran el reconocido y activo presidente del movimiento «Uniendo Fuerzas con Leonel», Ray Fabián; de los directivos de los «300» Wascarina Cabral, Julián Capellán, Minorky Jiménez, Edwin Paredes, Yamilet Burgos, Ramón Vargas, Joiner Jiménez, Indira Polanco, Adria Febles, Aneuris Sánchez, Porfirio Jiménez, Victoria Domínguez, y Julio Jiménez, entre otros.

Por la FP asistieron Carlos Feliz, Daniel Torres, Gregorio Morrobel, Lirisi Mármol, y Félix González, entre otros.

El presidente Fernández iniciará una amplia agenda de trabajo en NY, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts y Florida, que contempla encuentros académicos, reuniones con líderes empresariales y políticos, así como actividades con la comunidad dominicana en el exte-858-3660rior.

Participará en foros internacionales, seminarios sobre innovación tecnológica y espacios de diálogo sobre gobernanza, economía, migración e inteligencia artificial.

Uno de los momentos más relevantes de la visita será su participación en el VII Foro Global Latinoamérica y el Caribe 2025, este próximo miércoles en la Universidad de Columbia, en Manhattan.

También tomará parte en sesiones del Club de Madrid, visitará instituciones académicas como la Universidad de Harvard, en Boston, donde firmará un acuerdo de cooperación, y sostendrá importantes encuentros en Miami con empresarios y representantes de la diáspora dominicana.

Esta gira se enmarca en los esfuerzos continuos del expresidente de la república por fortalecer los lazos internacionales de la RD y promover el debate sobre los principales desafíos que enfrenta la región y el mundo.