LLYC alcanza un beneficio neto de 6,8 millones de euros en 2025 y presenta su nuevo Plan Estratégico 26-27

El objetivo de ingresos operacionales se sitúa entre 95 y 100 millones de euros, y el de EBITDA recurrente, entre 23 y 25 millones de euros al final del periodo

LLYC (BME:LLYC) obtuvo el año pasado un beneficio neto de 6,8 millones de euros, en línea con el cierre de 2024. Los resultados auditados recogen unos ingresos operacionales de 89,5 millones de euros, una caída de 3,6 millones comparado con el 2024 que producen un descenso del mismo importe en el EBITDA recurrente (resultado bruto de explotación) hasta los 13,8 millones de euros.

Como la compañía anticipó en diciembre, una parte significativa de la reducción de ingresos y EBITDA se explica por una ralentización de las operaciones en Estados Unidos debido al cierre durante 42 días de la administración y la posterior reducción presupuestaria, con el impacto derivado en algunas de sus entidades vinculadas de las que LLYC era proveedor de servicios, y en México donde algunos clientes cancelaron o redujeron sus inversiones como resultado de la nueva política arancelaria.

Nuevo Plan Estratégico 26-27 con foco en el crecimiento rentable

En un escenario marcado por la incertidumbre y la transformación del sector, LLYC ha presentado ‘Impulsando valor en los momentos de la verdad’, el plan estratégico que marcará el rumbo de la compañía durante los próximos dos años (2026/27). La hoja de ruta tiene tres objetivos:

Foco en el crecimiento rentable, unificando la oferta de servicios para centrarse en las necesidades y retos de los clientes y simplificando la organización.

Acelerar el impulso que brinda la IA desde dos perspectivas, la innovación en la oferta y la mejora de la productividad interna.

Reforzar la solidez financiera del grupo.

El objetivo es consolidar a LLYC como un referente estratégico, en sus mercados de actuación, en el acompañamiento a sus clientes en las decisiones clave con comunicación, creatividad e influencia.

En 2027, la compañía prevé alcanzar unos ingresos operacionales de entre 95 y 100 millones de euros y un EBITDA recurrente de entre 23 y 25 millones de euros.

Además, el plan recoge un firme compromiso con la reducción de los niveles de apalancamiento para garantizar la solidez financiera, con una ratio de deuda neta sobre EBITDA inferior a 1,75 veces.

“Hemos estado trabajando en estos últimos cuatro meses en un Plan Estratégico para poder afrontar con éxito los retos del contexto actual para lo que necesitamos tener una compañía más cercana al cliente, más ágil en la toma de decisiones y más eficiente en el uso de los recursos de su organización, y muy sólida desde el punto de vista financiero. Estas serán las prioridades en los próximos 20 meses”, asegura Francisco Sánchez Rivas, presidente de LLYC.

En los próximos dos años la estrategia de LLYC se estructurará en cuatro bloques:

Los “momentos de la verdad” de nuestros clientes como eje de una oferta única de valor añadido, posicionándonos como un socio estratégico para sus desafíos más críticos. Para ello, integramos la comunicación, la creatividad y la influencia con la ciencia de datos, para impulsar el cambio, reforzar la reputación y facilitar la toma de decisiones.

Una organización más sencilla y ágil con el cliente en el centro, concentrando el talento en mercados clave de alto impacto.

Como parte de esta transformación, hemos eliminado posiciones a nivel global y suprarregional y reducido las áreas corporativas. El objetivo principal es simplificar la estructura. El talento se distribuye ahora en siete unidades geográficas y una funcional, cada una con plena responsabilidad sobre su cuenta de resultados y su estrategia comercial:

España y Bruselas

Estados Unidos

México

Colombia

Brasil y Portugal

Argentina, Chile y Perú

Panamá, República Dominicana y Ecuador

Innovación, soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) y análisis de datos, y proyectos de alto valor.

Talento y Liderazgo: LLYC priorizará la atracción, retención y desarrollo de talento diverso para sostener nuestra diferenciación, sobre la base de la experiencia sectorial y tecnológica, la excelencia operativa y la capacidad comercial.

Foco en la consolidación de las recientes adquisiciones realizadas para reforzar nuestra presencia en mercados clave.

Alejandro Romero, Socio y CEO Global de LLYC: “Durante 30 años, hemos sido un socio estratégico clave para nuestros clientes. Nuestra gran ventaja competitiva radica en la profunda combinación de comunicación, creatividad, influencia y tecnología, complementada por un conocimiento exhaustivo de los mercados en los que operamos. Esto nos posiciona excepcionalmente bien para afrontar los cambios del sector y del mundo. Estamos inmersos en una transformación de nuestro modelo de negocio con una meta clara: colaborar estrechamente con los líderes en sus momentos decisivos. Nuestro objetivo es catalizar el cambio, construir reputaciones sólidas y optimizar la toma de decisiones, siempre enfocados en la creación de valor tangible.”

Previsiones para 2026

LLYC ha fijado para 2026 un objetivo de ingresos operacionales de entre 88 y 90 millones de euros y de EBITDA recurrente de entre 18 y 18,5 millones de euros.

La compañía ha venido ejecutando en estos meses un plan de medidas orientadas a reducir la estructura de costes y controlar los gastos. Este plan permitirá reducir los gastos operativos en términos anuales en un total de 8,8 millones en comparación con el 2025.

Acerca de LLYC

En LLYC reunimos mentes excepcionales que combinan el arte de la comunicación, creatividad , y influencia con la ciencia de los datos para guiar el cambio, fortalecer la reputación y tomar las decisiones correctas.

En un mundo en constante cambio, ayudamos a los líderes empresariales a dar forma al futuro.

Fundada en 1995, la compañía cuenta con más de 1.000 profesionales en 28 centros de talento distribuidos por Europa, Estados Unidos y América Latina. LLYC es considerada una de las 35 compañías independientes más grandes del mundo en su sector, según los rankings de PRWeek y PRovoke.

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