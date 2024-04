Lic. Andrés Mejía Yépez

Coordinador General de Acción Electoral

Desde el principio de gobierno de Luis Abinader, las desinformaciones por parte

de la oposición no se hicieron esperar, unas tras otras eran vertidas por cada

medio de información que le pareció conveniente en cada momento elegido por

estos mitómanos.

Al principio desde antes de cumplir el periodo de gracia de los 100 días ya estaban

presagiando de que este era un gobierno fallido, una vez decía una persona que

escuche cuando hablaba por su celular en esos días manifestándole a un amigo;

“muchacho esta gente no arrancan todo lo que dice el presidente es pura mentira;

dice que están haciendo, que van hacer, toda es pura m…. lo que habla esta…. (y

mencionaba el mote que despectivamente le habían pegado al presidente en esos

días. Estaban empezando a manifestar el presagio de su desesperación).

podemos afirmar hoy que en tan solo 3 años el país a experimentado una

metamorfosis que todo ser pensante tanto nacional como internacional comenta

que se está trabajando y no en la oscuridad del búscame lo mío por parte de los

funcionarios públicos, como era costumbre en los gobiernos de Leonel Fernández

y Danilo Medina

En el gobierno de Luis Abinader la transparencia es una de sus principales

características, el presidente no come cuento ni cree en relajo y todo el que se

equivoca, aunque sea en lo más insignificante lo despide sin contemplación, no

importa que sea fulano o sutano.

En el momento que preparo este artículo solo falta un mes y 19 días para la

celebración de las elecciones de mayo y como dice el ministro Paliza “is too late”,

por eso es que el único recurso que la oposición demagoga tiene, es desinformar,

para ver si pescan alguito en el río que quieren revolotear, esperen pues de la

oposición de ahora en adelante, solo lluvia de desinformaciones.