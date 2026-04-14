Llama a convocar Consejo de Gobierno en RD ante advertencia del expresidente Medina

NUEVA YORK.- El presidente de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en este estado, Luis Lithgow, llamó al Gobierno del presidente Luis Abinader a convocar de manera urgente un “Consejo de Gobierno” ante la advertencia del expresidente Danilo Medina.

Señala que el Gobierno del PRM debe elaborar, en lo inmediato, un plan concreto para enfrentar la crisis económica derivada del contexto internacional, que ya se ha iniciado en la República Dominicana.

El Gobierno del PRM debe dar el primer paso en la reducción del gasto público, antes de exigir mayores sacrificios a la población, expresa Lithgow. Y, como institución rectora del pueblo dominicano, no puede esperar a que la crisis se profundice en perjuicio de nuestros connacionales más necesitados, indica en documento de prensa.

El mayor aporte que ha hecho el presidente del PLD ante la situación que comienza a vivir el país es la advertencia de que el Gobierno del PRM no cuenta con un plan concreto para enfrentar la crisis económica, derivada del conflicto bélico en Oriente Medio, por su marcada debilidad institucional, producto de una política de gasto corriente que ha limitado la capacidad de respuesta del Estado.

“Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata, es por descuidado”, indica el proverbio pueblerino, significando que, cuando se advierte un riesgo con antelación, la persona tiene la responsabilidad y la oportunidad de prepararse para evitar consecuencias negativas, expresa.

La situación es tétrica en nuestro país: la canasta familiar supera los 45 mil pesos mensuales; la fiesta de las pensiones innecesarias por cientos de millones de pesos al mes; la nómina pública excesivamente abultada, las transferencias al sector eléctrico y el servicio de la deuda concentran una parte significativa del presupuesto nacional, y solo en el pago de intereses de la deuda se proyecta un gasto superior a los 300 mil millones de pesos en el presente año, recuerda Lithgow.

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