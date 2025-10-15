Liover Peguero regresa al Licey con mentalidad ganadora y sed de aportar

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Con su sonrisa y vibra característica y un evidente entusiasmo, Liover Peguero se integró a los Tigres del Licey listo para formar parte integral del núcleo con el firme propósito de aportar en todo lo que pueda para buscar una nueva corona.

Peguero camina hacia su segunda temporada de experiencia con los Tigres del Licey tras conectar 14 imparables y conseguir seis boletos involucrándose en 11 carreras el tan solo 18 partidos con el conjunto azul.

«Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el Licey. La temporada pasada me sentí muy cómodo en medio de cambios y jugando en diferentes posiciones. Cada día sigo intentando recolectar información para seguir mejorando para ayudar al equipo a ganar» expresó.

El otrora prospecto número seis de los Piratas de Pittsburgh, dividió su tiempo de juego en diferentes niveles: 75 partidos con los Indios de Indianápolis, sucursal Triple A de los Piratas y sostuvo 33 encuentros en el máximo nivel.

«Fue un buen año que pude aprovechar al máximo. Le saqué mucha información a veteranos como Andrew McCutchen y Tommy Pham, jugadores con más de 12 años en MLB. Me enseñaron a hacer todo con buena intención, no hacerlo solo por hacerlas. Al final un minuto perdido puede costar negativamente en el futuro» señaló.

El nativo de Higüey habló sobre su experiencia reciente en los jardines, algo nuevo para él, pero que asumió con disposición.

“Al principio me sentí un poquito raro por la diferencia de espacio… pero me sentí muy fluido. Algo que me sorprendió mucho porque nunca en mi vida había jugado outfield» resaltó.

El jugador de 24 años es un bate importante con la capacidad de ayudar a la gestión de piezas del núcleo azul ante su gran profundidad. Jugó 14 partidos en primera base, 14 en la intermedia, 23 en la antesala, 46 en las paradas cortas e incluso ocho en el jardín central en el verano

Liover Peguero aprovechó para dejar clara una de sus principales metas, seguir aprendiendo lo máximo posible de la mentalidad de veteranos que han cosechado un éxito sostenido en la Liga Dominicana.

«Admiro mucho la mentalidad ganadora principalmente de cada muchacho integrado acá pero principalmente de jugadores como Emilio Bonifacio y Cristian Adames… Es algo que quiero aplicar con ellos. La atmósfera desde el día uno se siente ganadora» concluyó.