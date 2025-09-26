Límites a velocidad de ciclistas NYC; si pasan de 24 km/h serán multados con $50 dólares

NUEVA YORK.- La velocidad entre los usuarios de bicicletas en esta ciudad, entre los que hay cientos de dominicanos, se pondrá una velocidad límite de 24 km/h en toda la ciudad a partir del 24 de octubre de 2025, anunció el alcalde Eric Adams.

Este límite de velocidad para bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos y bicicletas comerciales con pedaleo asistido es el mismo que se aplica actualmente a los patinetes eléctricos de pie, y quienes la violen recibirán una multa de $50 dólares o más.

La nueva norma se iguala a la de muchas otras zonas del mundo, incluida la Unión Europea, que ha implementado restricciones de velocidad de 25 kilómetros por hora (aproximadamente 24 kilómetros por hora) para bicicletas eléctricas en los carriles bici.

“Este nuevo límite de velocidad busca mantener la seguridad de los neoyorquinos y, al mismo tiempo, mantener nuestra ciudad en movimiento”, declaró el alcalde.

“Con un número récord de ciclistas y una expansión histórica de nuestra red de ciclovías protegidas, estamos haciendo que sea más seguro y fácil que nunca para la cantidad récord de neoyorquinos que eligen la bicicleta, construyendo infraestructura y brindando educación para estar a la altura de las circunstancias”, dijo Ydanis Rodríguez, comisionado de Transporte en NYC (DOT), entidad a cargo de monitorear la nueva medida junto al Departamento de Policía.

Esta es la más reciente medida que ha tomado la administración Adams para mejorar la seguridad pública de los neoyorquinos, que incluye además la implementación de controles de tránsito específicos contra la conducción imprudente y la creación del Departamento de Entrega Sostenible dentro del DOT-NY.

También ha construido un récord de 87.5 millas de nuevas ciclovías protegidas, ha mejorado con barreras más resistentes y ha comenzado a construir ciclovías más anchas a lo largo de las rutas más transitadas de la Gran Manzana.