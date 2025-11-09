Liga Infantil Licey protagoniza ceremonia de la primera bola

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Con entusiasmo, alegría y mucha ilusión, los niños de la Liga Infantil del Club Atlético Licey protagonizaron el lanzamiento ceremonial de la primera bola previo al partido del sábado entre los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Jugadores Más Valiosos del Torneo Internacional New York fueron los encargados de hacen los pitcheos.

En la categoría 9-10 años, el honor recayó sobre Raybert de León Guzmán, mientras Jorge de la Rosa fungió como receptor de honor. Mientras que en la categoría 11-12 años, Gaddiel Santana fue el encargado de realizar el lanzamiento, con Eury Paulino como catcher invitado.

Los niños de la Academia Infantil obtuvieron el campeonato en las categorías 9-10 años en la Copa Roberto Rojas 2025 y en la categoría 12-13 años en la Copa Index, ambos organizados por la Liga Paulino de Nueva York.

La Academia Infantil sigue llenando de orgullo el corazón azul al representar con entrega, disciplina y pasión los valores del Glorioso. El Club Atlético Licey sigue comprometido con el desarrollo del beisbol desde sus raíces, no solo fomentando el amor por el deporte, sino también los valores.

