LIDOM pospone los dos partidos de este jueves

SANTO DOMINGO.– La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó la posposición de los dos partidos reasignados para este jueves 23 de octubre de 2025, debido a los efectos indirectos provocados por el paso de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional.
Los encuentros que estaban reprogramados para esta fecha eran: Gigantes del Cibao frente a Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, suspendido el 17 de octubre, y Águilas Cibaeñas contra las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, correspondiente al juego pospuesto el 21 de octubre.
Previa consulta con su asesor en materia climatológica, Jean Suriel, la liga tomó la decisión de posponer ambos encuentros, atendiendo a las disposiciones de las autoridades de emergencia y meteorología del país, que han recomendado evitar actividades masivas mientras persistan las condiciones adversas del clima.
LIDOM reiteró que su prioridad es la seguridad de los jugadores, fanáticos y personal involucrado en las operaciones de los partidos.
La nueva fecha de reasignación para la celebración de estos encuentros será anunciada oportunamente.
|JUEGO
|POS
|PRO
|ESTADIO
|1
|LIC vs GIC
|Lluvia
|Oct 16
|Oct 20
|Julián Javier
|2
|GIC vs LIC
|Lluvia
|Oct 17
|Oct 23
|Quisqueya JM
|3
|AGU vs GIG
|Lluvia
|Oct 18
|Oct 27
|Julián Javier
|4
|EST vs ESC
|Lluvia
|Oct 17
|Oct 20
|Quisqueya JM
|5
|TOR vs LIC
|Lluvia
|Oct 21
|Quisqueya JM
|6
|AGU vs EST
|Lluvia
|Oct 21
|Tetelo Vargas
|7
|ESC vs GIC
|Lluvia
|Oct 21
|Julián Javier
|8
|GIG vs ESC
|Lluvia
|Oct 22
|Quisqueya JM
|9
|LIC vs TOR
|Lluvia
|Oct 22
|Francisco Micheli
|10
|AGU vs EST
|Lluvia
|Oct 22
|Tetelo Vargas
|11
|GIC vs LIC
|Lluvia
|Oct 17/23
|Quisqueya JM
|12
|AGU vs EST
|Lluvia
|Oct 21/23
|Tetelo Vargas