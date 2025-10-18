Licey vuelve a someter al Escogido con tórrida ofensiva

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Francisco Mejía, Griffin Conine y Mel Rojas Jr. tronaron con el madero para comandar la ofensiva de los Tigres del Licey que a ritmo de 13 imparables vencieron 8-2 a los Leones del Escogido en el segundo enfrentamiento entre ambos conjuntos.

Mejía tuvo tres hits con dos empujadas, Conine y Rojas Jr. conectaron dos hits cada uno con una remolcada en el partido celebrado este sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal.

Con su triunfo, los 24 veces campeones elevan su marca a 2-0 -ambas victorias sobre los Leones-, mientras que el Escogido vio descender su foja a 0-3.

El Licey marcó en la primera entrada frente a Johnny Cueto cuando, luego de un out, Gustavo Núñez recibió base por bolas, Mel Rojas Jr. se ponchó, Núñez se robó la intermedia y Griffin Conine conectó sencillo remolcador al jardín central sobre el cual Alexander Canario cometió un error lo que aprovechó Conine para entrar en carrera.

El Escogido se puso en el marcador cuando Sócrates Brito abrió la segunda entrada con un cuadrangular sobre la verja del jardín derecho ante un envío de Radhamés Liz.

Los Tigres marcaron dos más en la cuarta entrada cuando combinaron, tras uno retirado, doble de Liover Peguero al central, quien anotó por sencillo de Francisco Mejía. Este último fue llevado al plato por otro batazo de doble mérito de Yunior Severino, que sacó el partido a Cueto.

Sencillo de Emilio Bonifacio y doblete de Rojas Jr. dieron al equipo azul su quinta anotación en la primera parte del séptimo inning.

Los Leones anotaron su segunda vuelta en la séptima entrada frente al relevista Jairo Asencio al combinar base por bolas a Brito, sencillo de Yamaico Navarro, que llevó a Brito a la antesala. Franchy Cordero se ponchó, pero Jonathan Araúz siguió con hit remolcador al prado derecho.

Liover Peguero, con una base por bolas con las bases llenas, remolcó la sexta carrera azul en la novena entrada. Mejía empujó la séptima con sencillo y Severino llevó al plato la octava con un elevado de sacrificio.

Liz fue el pitcher abridor por el Licey con labor de tres entradas, un hit, una carrera limpia, tres boletos y dos ponchados. Fue seguido en el box por Nico Tellache con tres innings de un hit y tres ponchados, Asencio (7), Ryan Watson (7), Wander Suero (8) y Michael Feliz (9).

Por los Leones comenzó Cueto quien trabajó en 3.1 innings, permitió seis imparables, cuatro carreras, tres limpias con un ponche. Fue respaldado por Henry Sosa (4), Darío Agrazal (5), Rolddy Múñoz (6), Diógenes Almengó (7), Iván Armstrong (7), Joel Valdez (9) y Luis Santos (9).

Tellache (1-0) fue el lanzador ganador, mientras que Cueto (0-1) cargó con la derrota.

Mejía se fue de 5-3 con anotada y dos empujadas, Rojas Jr. bateó de 4-2 con doble y remolcada, Conine dio dos sencillos con anotada y impulsada, Liover Peguero y Severino dieron un doblete cada uno. Este último empujó un par de vueltas.

Brito, con cuadrangular y sencillo, y Navarro con dos imparables, se combinaron para cuatro de los cinco hits de los rojos.

Los Tigres regresan a la acción este domingo a partir de las 4 de la tarde cuando visiten a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.