Licey retiene robusto núcleo de agentes libres

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El Club Atlético Licey anunció este lunes la retención de los principales jugadores en el proceso de la agencia libre de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

El anuncio lo hizo el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente, a través de un despacho de prensa.

El veterano abridor derecho, César Valdez, encabeza la tropa de lanzadores que regresarán para la próxima temporada con el conjunto azul. Le acompañan en la lista Albert Abreu, Carlos Contreras y Elniery García, así como los relevistas Ofreidy Gómez, Ulises Joaquín, Adonis Medina y Wander Suero.

Este núcleo de lanzadores ayudó al conjunto azul a liderar la serie regular en promedio de carreras limpias colectiva (3.72) y en WHIP (1.35), siendo Jean Carlos Mejía, líder en rescates con ocho.

El torpedero Sergio Alcántara también pactó permanecer con los 24 veces campeones nacionales junto a los jugadores del cuadro Michael De León, Ramón Hernández y Domingo Leyba. Se ejerció la opción de un segundo año de los infielders ganadores del Guante de Oro, Gustavo Núñez, quien además fue segundo en bases robadas con (19) y Cristhian Adames, quien quedó cuarto en hits conectados con 52 y en dobles con 11.

De igual forma, los jardineros Luis Barrera, Emilio Bonifacio y Mel Rojas Jr., quien quedó tercero en boletos recibidos (31) acordaron continuar en la organización azul, así como el receptor Francisco Mejía.

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