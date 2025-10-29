Licey remonta y somete a los Toros en el Corral

Gustavo Núñez rompió un empate a dos en el noveno episodio y montó un recital defensivo, mientras que Jordan Lawlar y Cristhian Adames produjeron dos cada uno para coronar una remontada de los Tigres del Licey que vencieron 8-2 a los Toros del Este, en partido celebrado este martes en el Estadio Francisco A. Micheli.

Para los bengaleses fue su cuarta victoria de la temporada contra una derrota dejando su marca en la ruta en 3-1, mientras que los Toros caen por tercera vez en su casa sin victorias como locales, dejando su récord general en 2-4.

Núñez pegó dos indiscutibles, anotó una y remolcó la de la ventaja, mientras que Lawlar y Adames produjeron dos carreras con sendos dobletes, en tanto que Mel Rojas Jr. consiguió tres indiscutibles y una transferencia, para ser los principales cañones ofensivos en la victoria azul. El relevo de los Tigres también se lució con cinco entradas y dos tercios de una carrera y seis ponches.

El derecho César Valdez fue el abridor por los azules, lanzando durante tres entradas y un tercio de una carrera, un boleto y tres ponches. Le siguieron los relevistas Adonis Medina, Ryan Watson, Ulises Joaquín, Jairo Asencio, Wander Suero y Reiver Sanmartín.

El triunfo fue para el derecho Suero (1-0, 0.00) quien lanzó un episodio en blanco en rol de relevo. El derecho R.J. Alaniz (0-1, 30.86) cargó con la derrota luego de permitir seis carreras limpias en dos tercios de inning. Los Toros enviaron al derecho Aaron Sánchez al montículo para iniciar el encuentro. Le siguieron los relevistas Gerson Moreno, Joe Corbett, R.J. Alaniz y Tanner Kiest.

Por los Tigres a la ofensiva se destacaron Gustavo Núñez de 5-2 con anotada y remolcada, Jordan Lawlar de 5-1 con doble y dos empujadas, Mel Rojas Jr. de 4-3, con anotada y un boleto recibido y Cristhian Adames de 2-2 con anotada y dos producidas. Por los Toros, Gilberto Celestino de 4-2 con una impulsada y una transferencia recibida, Bryan De La Cruz de de 5-2 y Jhonkensy Noel de4-1 con cuadrangular solitario.

Los Tigres regresan al Quiqueya Juan Marichal este miércoles para recibir la visita de los Toros del Este en partido pautado para las 7:30 de la noche.