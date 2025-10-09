Licey realiza tradicional Field Day previo a temporada

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey realizaron su tradicional Field Day o Día de Campo que pone punto final a la preparación del equipo y a la vez sirve de silbato de salida para su participación en el próximo torneo de béisbol otoño invernal 2025-26.

La actividad fue encabezada por el presidente del club, Miguel Guerra Armenteros y el expresidente y actual tesorero Miguel Ángel Fernández, quienes asistieron en representación de la junta directiva azul.

En el evento, los involucrados compartieron diversas actividades, incluyendo diversos concursos y dinámicas que amenizaron el lugar. Guerra Armenteros tuvo a su cargo las palabras de bienvenida.

«Nuestro objetivo es que ustedes se sientan en confianza, que disfruten al máximo esta bonita experiencia y que la tradición de afabilidad y compañerismo, siga reinando en el camerino de esta gran organización», dijo el directivo azul.

En su alocución, el presidente de los Tigres enfatizó en que Licey es una familia y que el objetivo del agasajo estuvo enfocado en que los jugadores se sientan en la más íntima confianza.

En tanto que, la directiva azul y el departamento de operaciones se encargaron de servir el almuerzo junto al equipo del departamento relaciones públicas.

Los participantes recibieron premios de nuestros patrocinadores como Brugal, Productos Del Cerro, Presidente, Emilio´s Hot Dogs, Dewar’s, Chocolates Munné, Jugos Frutop, Tequila Padrote, Productos Kit Kat, además de Acabados y Pinturas y sus productos Sherwin Williams, que se encuentra celebrando la apertura de sus 20 tiendas a nivel nacional y en adición a esto, tendrá una bonita campaña durante la temporada invernal.

Los jugadores, cuerpo técnico, miembros de operaciones de béisbol y personal de oficina del Club Atlético Licey, utilizaron atuendos alusivos a la cultura playera Dominicana.

La organización de este íntimo encuentro estuvo a cargo de la señorita Cynthia Morrillo, directora de relaciones públicas, junto a Rosmeilys Mejía y Guaroa Ramírez.

El comunicador Ildefonso Ureña estuvo a cargo de la conducción del compartir, quien involucró a jugadores, coaches y personal del glorioso a participar en trivias y competencias que hicieron de la ocasión, un día inolvidable.