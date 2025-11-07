Licey quiebra mala racha con triunfo sobre Águilas

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Mel Rojas Jr. despareció la pelota del parque, el relevo azul volvió a lucirse y los Tigres del Licey vencieron a las Águilas Cibaeñas con pizarra de 7-1, en partido celebrado este jueves en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La escuadra dirigida por Gilbert Gómez aseguró el triunfo en el cierre del quinto inning, en el que fabricaron un rally de cinco carreras, motorizado por cuadrangular con las bases llenas de Mel Rojas Jr.

La victoria es la primera que logra el conjunto azul sobre el conjunto Cibaeño, mejorando su marca en casa a 2-4 y provocando la primera derrota amarilla en la ruta (5-1). Los Tigres, además, detuvieron una racha de seis derrotas consecutivas y este viernes se aprestan a celebrar por todo lo alto su aniversario 118.

El triunfo, coloca a los Tigres con récord de (5-7), que los empata en la cuarta posición del torneo con los Toros del Este en una única jornada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

La victoria se la adjudicó el relevista Michael Feliz (1-0), mientras que con la derrota cargó Oscar Rayo (1-1).

Para las Águilas fue apenas su segundo revés en el torneo dedicado a don Juan Marichal, con nueve triunfos y se mantiene en la primera posición del campeonato.

Por los Tigres, Mel Rojas Jr. bateó de 4-1, un jonrón con las bases llenas; Angel Ortíz, de 4-3; Francisco Mejía, de 4-2, incluido un doble; Domingo Leyba, de 2-1, con una anotada y una remolcada; Cristhian Adames, un sencillo con dos impulsadas en cuatro turnos.

Por las Águilas, Alfredo Reyes, un triple; Aderlin Rodríguez, Adael Amador y Angel Genao, un sencillo cada uno.

