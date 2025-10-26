Licey anuncia rotación para próximos partidos

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey anunciaron su rotación para los siguientes partidos correspondientes a la continuación de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Para este lunes 27, el derecho César Valdez (0-0, 2.25) ha sido señalado por el dirigente Gilbert Gómez para subir al montículo cuando el conjunto azul recibe la visita de los Toros del Este, en partido pautado para las 7:30 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal. El veterano de los Tigres se enfrentó a los Leones del Escogido el Día Inaugural, lanzando cuatro entradas de una vuelta merecida.

El martes 28, el derecho Radhamés Liz (0-0, 3.00) será el abridor contra las Toros, cuando los azules devuelvan la visita a La Romana, en un duelo pautado para las 7:30 de la noche en el estadio Francisco Michelli. El diestro enfrentó a los Leones en su primera presentación de la campaña, lanzando tres innings de una anotación.

De regreso a la capital, el miércoles 29, los Tigres reciben otra vez a los Toros a las 7:30 de la noche, en un juego que lanzará el derecho Albert Abreu (0-1, 3.86). El nativo de Montecristi, viene de lanzar cuatro entradas y dos tercios el pasado domingo 19 a las Águilas Cibaeñas.

Los Tigres realizaron un programa de entrenamientos durante el fin de semana, luego de que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana decidiera suspender las jornadas completas de sábado y domingo tras los efectos del paso de la tormenta Melissa.

Las prácticas fueron efectuadas en las instalaciones de los Gigantes de San Francisco, ubicadas en Tierra Alta, Boca Chica, dirigidas por el manager Gilbert Gómez y su staff de coaches y supervisadas por el VP de operaciones de béisbol y gerente general, Audo Vicente, quien se hizo acompañar de Fabio Herrera, director de operaciones y Félix Peguero, asesor del gerente.

Al encuentro de concentración azul asistieron los torpederos Jordan Lawlar y Sergio Alcántara y el lanzador de Grandes Ligas, Luis Peralta, quienes se preparan para ingresar al roster de 50 cuando el cuerpo técnico lo considere correspondiente.

