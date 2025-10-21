Licey anuncia rotación para los próximos partidos

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey anunciaron su rotación para los próximos cinco partidos de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

César Valdez será el lanzador iniciador en el partido de este martes 21 a partir de las 7:30 de la noche ante los visitantes Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

El abridor azul para el día siguiente cuando devuelva la visita a los Toros en el estadio Francisco Micheli de La Romana desde las 7:30 p.m. no ha sido anunciado.

Radhamés Liz subirá al box contra los Gigantes el jueves 23 en el Quisqueya Juan Marichal en el desafío pautado para iniciar a las 7:30 de la noche.

El viernes 24, cuando el Licey funga como visitante en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís ante las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche, Nico Tellache el encargado de comenzar en la lomita.

Albert Abreu tendrá la responsabilidad de iniciar el desafío del sábado 25 en casa desde las cinco de la tarde contra las Estrellas.