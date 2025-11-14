Leyba, Adames y Rojas Jr. definen triunfo del Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Sencillos remolcadores de Domingo Leyba y Cristhian Adames y cuadrangular con uno abordo de Mel Rojas Jr. coronaron un rally de cuatro carreras en el cierre del octavo episodio para que los Tigres del Licey vencieran anoche 6-2 a las Estrellas Orientales, en el partido celebrado este jueves por la noche en la continuación del torneo de béisbol invernal.

Los batazos remolcadores de una vuelta de Leyba y Adames se produjeron ante el relevista japonés Tomohiro Anraku y el jonrón de Rojas contra Raffi Vizcaíno.

Con su victoria, los bengaleses (8-10) rompen una seguidilla de dos derrotas, mientras los Orientales ponen su marca en 9-12.

La victoria correspondió a Wander Suero (1-0) al tirar el octavo en blanco. Perdió Tomohiro Anraku (0-1) al ser castigado con dos vueltas.

Por los Tigres abrió el zurdo Nico Tellache, quien permitió tres imparables, con dos carreras, dos boletos y un ponche. Escoltado por Adonis Medina (2), Anderson Severino (4), Luis Frías (5), Andrew Pérez (6), Ryan Watson (7) y Jean Carlos Mejía (9).

Por las Estrellas, Josh Lester pegó tres hits y Rodolfo Durán dos hits.

Por los Tigres, Cristhian Adames pegó doble y sencillo remolcadores de dos vueltas; Mel Rojas Jr. pegó su jonrón; Domingo Leyba ligó su hit ganador; Emilio Bonifacio y Gustavo Núñez un hit.

Los Orientales tomaron el control del juego al fabricar dos vueltas en la alta del primer episodio ante los envíos del abridor Nico Tellache por rodado por el cuadro de Raimel Tapia y sencillo de Junior Pérez.

Los Tigres descontaron en el cierre del mismo primer episodio ante James González por doble remolcador de Cristhian Adames que permitió anotar a Emilio Bonifacio.

Licey empató 2-2 en el cierre de la tercera entrada por toque de hit de Emilio Bonifacio y un error en tiro en la jugada del lanzador a la inicialista.

Los azules aseguraron el partido en la octava entrada por sencillos remolcadores de Domingo Leyba y Cristhian Adames y jonrón de dos vueltas de Mel Rojas Jr.

