Leones tratan de remontar en el noveno, pero se quedan cortos en La Romana

LA ROMANA.- Los Leones del Escogido estuvieron a punto de empatar el juego en la novena entrada ante Joe Corbett, quien finalmente se autorrelevó para que los Toros del Este obtuvieran la victoria este sábado 3-2 en el estadio Francisco A. Micheli, de esta ciudad.

Los locales marcaron dos veces en la primera entrada frente a Grant Gavin, a quien Gilberto Celestino le tomó boleto, se estafó la segunda, pasó a tercera por rodado de Yairo Muñoz por la inicial y anotó con elevado de sacrificio de Bryan De la Cruz al prado derecho. En la jugada, un error del guardabosque Sócrates Brito permitió al bateador llegar hasta tercera desde donde alcanzó el plato con sencillo de Mickey Gasper al bosque derecho.

En el quinto, Celestino abrió el episodio contra Rolddy Muñoz con indiscutible al jardín derecho, se robó la intermedia y entró en carrera por incogible de Gasper al prado derecho.

Los capitaleños fabricaron una rayita en el sexto, frente a Tyler Eppler, con imparables consecutivos de Brito al central y Yamaico Navarro al prado derecho, lo que se combinó con un error en tiro del patrullero De la Cruz, facilitando que Brito anotase desde primera.

En el noveno, César Prieto y Jorge Mateo pegaron infield-hits consecutivos por tercera a Corbett para luego colocarse en posición anotadora con toque de Pedro Severino al lanzador. Sin embargo, los escarlatas se quedaron cortos al marcar solo una vez con rodados de Jimmy Paredes a la inicial y Héctor Rodríguez a la intermedia.

El lanzador ganador fue Aaron Brooks (1-0) al presentarse en cinco capítulos en blanco, mientras que la derrota recayó sobre Gavin (1-1) tras permitir dos vueltas en 0.2 actos. Corbett (1) se anotó el rescate, pese a la carrera de los escogidistas en el noveno.

Por los melenudos, Erik González bateó de 4-2; Cordero, de 4-1, con doble; Mateo, de 3-1, con anotada y transferencia, y Brito, de 4-1, con anotada. Por los taurinos, Gasper se fue de 3-2, con dos producidas y base por bolas, y Celestino, de 2-1, con dos anotadas y dos boletos.

Tras el partido, el Escogido (6-7) desciende al tercer puesto de la tabla de posiciones a medio juego detrás de los Toros (7-7).

Los Leones volverán a casa este domingo para recibir a los Tigres del Licey a las 4:00 de la tarde:

