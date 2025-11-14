Leones se quedan cortos en el noveno y caen en Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- En un partido con opciones hasta la novena entrada, los Leones del Escogido fueron superados por la mínima este jueves 7-6 frente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, de esta ciudad.

Los melenudos madrugaron y en el mismo primer inning anotaron tres vueltas producto de sencillo de Héctor Rodríguez al jardín derecho, base por bolas a Erik González y un rodado de Franchy Cordero a la inicial que empujó a Rodríguez y movió a González a la antesala.

Un jonrón de Yamaico Navarro por el prado izquierdo remolcó las otras dos de ese episodio para los rojos. El estacazo recorrió 380 pies de distancia a una velocidad de 101.2 millas por hora contra Carlos Peña.

Una cuarta anotación llegó en el tercer episodio luego de un triple de Rodríguez al central y un doble de González al bosque izquierdo.

En el cuarto, los cibaeños atacaron a Johnny Cueto con cuatro anotaciones, una de ellas un cuadrangular de Aderlin Rodríguez entre los jardines izquierdo y central. En total, los aguiluchos marcaron cinco carreras en ese acto, en el que también Ezequiel Durán pegó doble al prado izquierdo, remolcando dos de esas carreras.

Un jonrón de Alberto Rodríguez al bosque derecho contra Henry Sosa representó la sexta rayita de los locales.

Sin embargo, los capitaleños fabricaron dos carreras más en el octavo para empatar el juego cuando Sócrates Brito tomó transferencia frente a Richard Rodríguez, se movió a tercera con doble de Gio Urshela al jardín izquierdo, y un lanzamiento desviado de Rodríguez provocó que Brito anotara. Jonathan Guzmán, como corredor emergente, anotó con un error en tiro del tercera base Raynel Delgado tras un rodado de Junior Lake.

La número siete de los santiagueros llegó en el octavo, que abrió Robinson Martínez, quien transfirió a Delgado, que se robó la intermedia y pasó a tercera por error en tiro del receptor Chadwick Tromp. Un imparable de J.C. Escarra al central remolcó la de la ventaja para las Águilas.

El lanzador ganador fue Rodríguez (3-0), pese a tolerar dos anotaciones en un capítulo. Martínez (0-1) cargó con la derrota al permitir la vuelta del noveno. El salvamento fue para Jeurys Familia (1), quien sacó el cero en el noveno pese a enfrentar dificultades.

Por los melenudos, Rodríguez, bateó de 5-2 con triple y dos anotadas; Navarro, de 5-1, con jonrón, dos remolcadas y una anotada; González, de 4-3, con doble, una empujada, una anotada y una transferencia, y Urshela, de 4-2, con doble. Por las cuyayas, Durán se fue de 5-4, con doble y dos impulsadas, y Aderlin Rodríguez, de 5-1, con cuadrangular, una producida y una anotada.

Tras el partido, el Escogido tiene marca de 8-11 y los cibaeños de 14-3.

Los Leones descansarán todo el fin de semana para volver a la acción el próximo lunes frente a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, a las 7:30 de la noche.

