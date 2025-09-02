Leones irán a México para juegos de pretemporada contra Charros

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido disputarán los días 4 y 5 de octubre partidos de pretemporada frente a los Charros de Jalisco en México, como parte de la Serie del Tequila que este año llevará por nombre “Duelo de Campeones”.

Los Leones, campeones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, y los Charros, monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico, fueron los finalistas en la pasada Serie del Caribe, ganada por el equipo rojo de la capital en un dramático juego por la corona que terminó 1-0.

Por lo tanto, estos duelos de preparación de ambos equipos con miras a la temporada 2025-26 de sus respectivas ligas tendrán un toque de revancha.

“Para nuestra organización es un gran honor ser parte del crecimiento del béisbol dominicano en el plano internacional, de la mano de una organización de primer nivel como Charros de Jalisco, a quienes agradecemos su esfuerzo para hacer este evento posible”, manifestó José Miguel Bonetti Du-Breil, miembro de la Junta Directiva del Escogido.

“Hemos trabajado todo el año para hacer este evento una realidad y el mismo forma parte de nuestra intención de continuar fortaleciendo y expandiendo internacionalmente la marca Leones del Escogido”, siguió diciendo.

El partido del sábado 4 de octubre comenzará a las 8:00 de la noche, mientras que el segundo iniciará a las 7:00 de la noche, ambos en hora dominicana. El Estadio Panamericano (Zapopan, Jalisco) será el escenario de la batalla.

Los Leones, de acuerdo a Bonetti Du-Breil, llevarán el mejor equipo posible del Escogido para dar un espectáculo a la altura de los finalistas de la Serie del Caribe pasada.

La información sobre los encuentros fue revelada este lunes durante una rueda de prensa organizada por los Charros en México, en la cual participaron ejecutivos de la organización de Jalisco, entre ellos José Luis González Íñigo, presidente del Consejo de Administración. También su dirigente Benjamín Gil. Del lado del Escogido, habló el dirigente Alex Cintrón a través de un video.

“Esto es muy importante para que la fanaticada de México conozca quienes son los Leones del Escogido y el buen béisbol que se juega en República Dominicana. Así se siguen uniendo los lazos entre ambos países y se continúa promocionando el béisbol dominicano”, indicó Cintrón.

Más adelante se ofrecerán otros detalles sobre el “Duelo de Campeones” entre Leones del Escogido y Charros de Jalisco.