Leones cumplieron su objetivo en el Sorteo de Novatos 2025

SANTO DOMINGO.- Tras concluir el Sorteo de Novatos 2025 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el gerente general Carlos Peña manifestó su alegría por cumplir con el objetivo propuesto por los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido.

“Estamos muy contentos. Al ver la lista final sentimos que podemos ver el fruto del trabajo de todo nuestro equipo de Operaciones de Béisbol”, manifestó Peña.

Los Leones seleccionaron a 17 jugadores, entre ellos 10 lanzadores. La última vez que el Escogido eligió cifras dobles en pitchers había sido en el draft del 2017.

“Cuando vimos que teníamos oportunidad de elegir lanzadores de calidad, entonces fuimos agresivos con ellos, especialmente porque ya habíamos elegido jugadores de posición y nos sentíamos muy satisfechos con ellos. Seleccionamos pitchers espectaculares que estaban bien arriba en nuestros rankings”, explicó el ejecutivo.

Uno de esos lanzadores es Hansel Marcelino, quien este año ha participado en Japón. Fue el primer serpentinero seleccionado por los Leones y llegó al club en la cuarta ronda.

“No quisimos correr el riesgo de perderlo. Para mi era el lanzador de relevo más codiciado en el draft. Puede lanzar duro y cuenta con un buen repertorio de rompientes. Tiene potencial de seguir mejorando. Sé que quiere jugar y posiblemente esté aportando de inmediato”, dijo Peña.

Tres picks temprano de ofensiva

Peña aprovechó la ocasión para también valorar al receptor Rainiel Rodríguez y a los infielders Derek Bernard y Dervy Ventura, quienes llegaron al Escogido en las tres primeras rondas.

“Rodríguez estaba en el tope de nuestro ranking. Es un catcher con todas las herramientas. Bernard es un buen bateador, sólido en defensa y muy maduro. Ventura fue una selección estratégica porque es un pelotero que con su bate y defensa puede impactar en esta liga antes de que la gente se lo imagine”, comentó.

Breve reseña de los seleccionados por el Escogido

El receptor y primer pick de los Leones, Rainiel Rodríguez, es el prospecto número 4 de los Cardenales de San Luis y fue elegido en la primera ronda por los Leones. Este año, entre Rookie League, Clase A y Clase A+, ha combinado una línea ofensiva de .276/.399/.555, con 20 cuadrangulares y 63 remolcadas en 84 encuentros. Además, el nativo de Pimentel ha pegado este año 22 dobles, en una actuación que incluye 59 anotadas. Detrás del plato, Rodríguez ha puesto fuera este año a 34 de 80 corredores que le han intentado robar, para un 30 por ciento de éxito.

Con 19 años, Derek Bernard fue elegido por los Leones en la segunda ronda. Entre Rookie League y la Clase A de los Rockies acumuló .306/.384/.452, con 6 cuadrangulares, 35 remolcadas, 21 dobles, 15 bases robadas y 50 anotadas en 81 compromisos.

Dervy Ventura puede desempeñarse en la intermedia, el campocorto y los jardines. El nativo de Pimentel fue elegido en la tercera ronda y en la Clase A de los Marineros de Seattle en el 2025 bateó .276, con .383 de porcentaje de embasarse. Además, se estafó 41 almohadillas, anotó 67 carreras, empujó 45, conectó 21 dobles y 3 vuelacercas.

Hansel Marcelino fue seleccionado en la cuarta ronda por los Leones. Desde el 2022 juega en el béisbol japonés con el equipo Yokohama DeNa BayStars. El derecho de 23 años se ha lucido en la Japan Eastern League en este 2025, con récord de 5-2, 1.70 de efectividad, 11 salvamentos y 66 ponches en 42.1 episodios, incluyendo 1.06 de WHIP.

Sandro Santana llegó al Escogido en la quinta ronda. Es un zurdo de 20 años que este año ha lanzado entre Rookie League y Clase A de los Diamondbacks de Arizona. Combinó en el 2025 marca de 4-4, 2.73 de porcentaje de carreras limpias, 1.26 de WHIP y 61 ponches en 59.1 capítulos.

Yunior Marte es un lanzador azuano, de 21 años, 6’5 de estatura y que llegó en la sexta ronda a los melenudos. Este año el derecho comenzó partidos en la Clase A de los Gigantes de San Francisco, con rendimiento de 3-5, 2.91 de efectividad, 1.03 de WHIP y 96 ponches en 102.0 entradas. Es el prospecto número 27 de San Francisco, según MLB Pipeline.

D’Angelo Ortiz es una cara familiar para los Leones, ya que es hijo del legendario cañonero rojo, David Ortiz. El antesalista también arribó al Escogido en la sexta ronda. Pertenece a los Medias Rojas de Boston y militó entre Rookie League y Clase A. En 79 juegos bateó .269, remolcó 28 y anotó 31.

En la séptima ronda, los Leones se decantaron por el derecho Jostin Florentino. También es oriundo de Azua, pero pertenece a los Cachorros de Chicago. Entre Rookie League y Clase A este año acumuló registro de 5-5, 2.43 de porcentaje de carreras limpias, 1.07 de WHIP y 101 ponches en 81.1 capítulos.

El derecho Edgar Moreta tiene 21 años, pertenece a los Mets de Nueva York y llegó al Escogido en la octava ronda. En Clase A tuvo 4-3, 4.10 de efectividad, 1.17 de WHIP y 52 ponches en 48.1 episodios. Trabajó mayormente como abridor.

Cristofer Gómez pertenece a los Mets de Nueva York y este año participó entre Clase A y Clase A+. Solo en Clase A, el derecho tuvo registro de 7-1, 3.76 de porcentaje de carreras limpias y 62 ponches en 40.2 capítulos. El Escogido lo eligió en la novena ronda.

Luis Flores fue escogido en la décima ronda por los Leones. Es un zurdo que pertenece a los Cleveland Guardians. Durante el verano trabajó en Clase A y Clase A+, con marca de 5-2, 4.64 de efectividad, 5 salvamentos y 80 ponches en 52.1 entradas.

Stiven Martínez aterrizó en los Leones en la undécima ronda. El oriundo de Puerto Plata tiene apenas 18 años y pertenece a los Orioles de Baltimore. Entre Rookie League y Clase A participó en 74 juegos en los que logró 34 anotadas, 10 dobles, 3 jonrones, 22 impulsadas y .635 de OPS.

Alexis Hernández tiene 20 años y este año jugó en Rookie League, Clase A y Clase A+ de los Cubs de Chicago. Combinó 70 encuentros con 35 anotadas, 26 remolcadas, 13 dobles, 17 robos, 2 jonrones y 26 remolcadas, además de un promedio de .233. Fue elegido en la decimosegunda ronda.

José Cabrera se lució en esta temporada de la Rookie League de los Dodgers de Los Ángeles, con marca de 3-0, 2.21 de efectividad, 27 ponches en 20.1 entradas y 1.23 de WHIP. Luego fue asendido Clase A, donde lanzó 14.0 innings. Los Leones lo seleccionaron en la decimotercera ronda.

Los Leones se decantaron por Luis Reyes en la decimocuarta ronda. Este año en la Clase A de los Medias Blancas de Chicago combinó récord de 4-9, 4.34 de efectividad y 88 ponches en 87.0 entradas. Trabajó siempre como abridor.

Héctor Salas tiene 21 años, es campocorto y nativo de Higüey. Fue elegido en la decimoquinta ronda por los Leones y pertenece a los Astros de Houston. Este año entre Rookie League, Clase A y Clase A+ vio acción en 76 encuentros y bateó .252 con 1 jonrón, 24 empujadas, 15 robos, 47 anotadas y 12 dobles.

Enrique Junior Segura llegó al Escogido en la decimosexta ronda. Estuvo como abridor este año en las Ligas Menores de los Filis de Filadelfia y los Vigilantes de Texas, organización a la cual pertenece. El derecho de 6’3 y nacido en San Pedro de Macorís tuvo récord de 3-7, 4.61 de porcentaje de carreras limpias y 95 ponches en 91.2 capítulos entre Rookie League y Clase A.