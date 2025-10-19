Leones caen 4-3 frente a Toros en el Quisqueya

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido cayeron por la mínima 4-3 este domingo frente a los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los visitantes marcaron dos anotaciones en el segundo episodio atacando a Keury Mella, quien sustituyó al abridor Domingo Acevedo tras dejar el partido a causa de un virus estomacal. Luego de dos outs, Ronaldo Hernández conectó sencillo al central, seguido de otro imparable de Jeison Guzmán al jardín derecho y un doble empujador de dos de Gilberto Celestino a la misma zona. Los romanenses sumaron una más en el tercero frente a Phillips Valdez y otra contra José Espada en el séptimo.

La primera vuelta escarlata se produjo ante Gerson Moreno en el sexto cuando Erik González se embasó por error del antesalista Yairo Muñoz, luego se movió a la intermedia con infield-hit de Martín Maldonado al campocorto y a tercera por lanzamiento salvaje para entrar en carrera por indiscutible de Junior Lake al prado derecho.

Los capitaleños fabricaron dos más en la séptima, una entrada que inició con base por bolas a Yamaico Navarro e incogible de Zoilo Almonte al bosque izquierdo, lo que provocó que José Manuel Fernández fuera sustituido por José Adames, quien fue recibido por sencillo remolcador de González al jardín derecho e infield-hit de Junior Lake al campocorto para llenar las almohadillas. Joely Rodríguez entró a lanzar y transfirió a César Prieto para colocar el juego por la mínima.

El lanzador ganador fue Aaron Sánchez (1-0) al presentarse en cinco capítulos en blanco de un hit y siete ponches. El revés fue para Mella (0-1) al permitir dos de las cuatro vueltas de los Toros. R.J. Alaniz (1) obtuvo el salvamento, pese a tener a que los melenudos colocaron la carrera del gane en posición anotadora en el noveno.

Por los melenudos, Lake se fue de 4-2, con una producida y transferencia; González, de 3-1, con una impulsada y una anotada, y Almonte, de 4-1, con una anotada. Por los romanenses, Celestino bateó de 5-2, con doble, dos remolcadas, una anotada y una base robada, y Mickey Gasper, de 4-2, con una empujada y un boleto.

Tras el encuentro, el Escogido tiene récord de 0-4 y los Toros de 2-3.

Este lunes, los Leones recibirán a las Estrellas Orientales a las 7:15 de la noche en el Quisqueya, partido correspondiente a la suspensión del pasado jueves.