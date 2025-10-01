Leonardo Aguilera recibe a su homólogo del Banco Santa Cruz

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, recibió en

su despacho a los representantes del Banco Santa Cruz de la República

Dominicana, como parte de una iniciativa para afianzar los lazos de colaboración y

dinamización del sector bancario.

En la reunión participaron el presidente ejecutivo del Banco Santa Cruz, Fausto

Pimentel; el vicepresidente Fernando Rosario, y miembros del Consejo de

Directores de esa institución, que lleva 25 años ofreciendo servicios en el país.

Aguilera respondió con beneplácito las salutaciones de su homólogo, al tiempo de

manifestar sus deseos de colaboración con los ideales sobre integridad,

compromiso, innovación y excelencia.

Tradicionalmente ambas instituciones han mantenido una visión centrada en

apoyar el crecimiento sostenible del país, promoviendo el acceso al crédito, el

fortalecimiento del tejido empresarial y el apoyo a miles de familias dominicanas, a

través de sus productos financieros.

El Banco de Reservas, en sus 84 años de historia, ha contribuido al desarrollo del

país, además de respaldar a la diáspora con la apertura de tres sucursales, situadas

en Nueva York, Miami y Madrid.