Leonardo Aguilera recibe a su homólogo del Banco Santa Cruz

PERIODICO PRIMICIAS1 de octubre de 2025
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, recibió en
su despacho a los representantes del Banco Santa Cruz de la República
Dominicana, como parte de una iniciativa para afianzar los lazos de colaboración y
dinamización del sector bancario.
En la reunión participaron el presidente ejecutivo del Banco Santa Cruz, Fausto
Pimentel; el vicepresidente Fernando Rosario, y miembros del Consejo de
Directores de esa institución, que lleva 25 años ofreciendo servicios en el país.
Aguilera respondió con beneplácito las salutaciones de su homólogo, al tiempo de
manifestar sus deseos de colaboración con los ideales sobre integridad,
compromiso, innovación y excelencia.
Tradicionalmente ambas instituciones han mantenido una visión centrada en
apoyar el crecimiento sostenible del país, promoviendo el acceso al crédito, el
fortalecimiento del tejido empresarial y el apoyo a miles de familias dominicanas, a
través de sus productos financieros.
El Banco de Reservas, en sus 84 años de historia, ha contribuido al desarrollo del
país, además de respaldar a la diáspora con la apertura de tres sucursales, situadas
en Nueva York, Miami y Madrid.

