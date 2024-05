Homenaje de Primicias: Javier Peña Núñez entregó su vida al IDECOOP, a la democracia, a la economía solidaria, Baitoa, su muy querido pueblo, tertulias, líder de una familia muy exitosa

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Javier Peña Núñez, cooperativista ex presidente-administrador dos veces del Instituto de

Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), entregó su vida a su muy ejemplar familia, a la

democracia política y económica, a la economía solidaria, a compartir sus ideas progresistas con

sus amigos, amó las tertulias para abordar temas claves y siempre fue el promotor de su muy

querido pueblo, Baitoa, de Santiago de los Caballeros.

Peña Núñez, quien partió a los brazos del señor, fue un gran seguidor de Primicias, de sus temas,

titulares y contenido. Estimuló en vida a que Primicias nunca abandonara su línea ética, crítica y su

profesionalismo en el periodismo dominicano.

Peña Núñez siempre invitó a Primicias, acompañado de Juan Edilgardo Peña, EPD, el Embajador de

Baitoa, a los encuentros de los ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad, coincidiendo en

ocasiones con el obispo emérito Nicanor Peña, como de Juan Núñez, hermano de monseñor

Agripino Núñez Collado, exitoso agroindustrial con la fabricación de los productos Mamá, siempre

presentes en esas actividades en el Club Mirador, en Santo Domingo, una finca de cacao en Bonao

y otros lugares.

Peña Núñez, quien hizo vida política en el entonces Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

liderado por José Francisco Peña Gómez y otros altos dirigentes como Antonio Guzmán Fernández,

Jacobo Majluta, Salvador Jorge Blanco, Hatuey De Camps y muchos otros, formó parte del Partido

Revolucionario Moderno (PRM) desde su fundación.

En la historia del IDECOOP se registra la muy importante información de que Peña Núñez fue

presidente-administrador de esa institución en los periodos 1984-1986 y 2000-2004.Hizo muy

valiosos aportes al cooperativismo dominicano.

Para Miguel Ángel Cedeño, ex director general del desaparecido periódico EL SOL, Javier Peña fue

un dominicano integro absolutamente, humilde, amigo de Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía,

se hizo abogado luego de pasar por importantes posiciones en el Estado.

Sus restos fueron velados en la Funeraria Blandino Lincoln y sepultado en el Cementerio Puerta del

Cielo.

Funcionarios y el ex presidente Hipólito Mejía acompañaron a la familia de Javier Peña en la

funeraria Blandino.

EL DIARIO DE PEÑA NUÑEZ EN EL COOPERATIVISMO DOMINICANO

Fue un funcionario muy importante dirigiendo la dependencia que regula el cooperativismo, el

IDECOOP, en dos gobiernos diferentes.

Nombrar a Javier Peña al frente del IDECOOP fue una decisión correcta de los ex presidentes

Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía.

El 25 de Julio de 2003 la periodista Bélgica Suárez, se refirió en su columna en el periódico Listón

Diario a una actividad celebrada en el Centro León, en Santiago de los Caballeros, expresando

“encontrarnos con amigos queridos, aún sea por teléfono es divino. Una persona que se dio a

querer cuando fue funcionario en los gobiernos pasados del PRD, Javier Peña, hace mucho

tiempo fue gobernador de la provincia, director de IDECOOP y casi sindico, en sus años juveniles,

director de la escuela, en su lugar de origen, Baitoa, lleva casado cincuenta y un año con una dama

encantadora, Bélgica de Peña, creando una bella familia .En uno de esos importantes

nombramientos se quedaron en la capital, pero aquí lo recuerdan con mucho cariño, en especiar a

Javier que supo ocupar todos esos cargos con sencillez y sin arrogancia”.

Siendo presidente-administrador del IDECOOP fue iniciado un programa de capacitación de los

pescadores con el apoyo de una empresa coreana.

El 27 de diciembre de 2003 Peña Núñez reveló que el movimiento cooperativo tenía una cartera

de créditos que sobrepasaba los RD$ 35,000 millones invertidos en distintos sectores productivos

de la nación.

Resaltó ese día que el movimiento cooperativo había recuperado la confianza de los

dominicanos con la participación en las cooperativas de una manera activa y constante.

7 de enero de 2004 Javier Peña anunció la incorporación mediante decreto presidencial

No. 1096 de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de la Empresa

Cortés Hermanos.

El 6 de marzo de 2024 Peña Núñez valoró la función crucial de los trabajadores sociales y

reconoció la calidad del programa de estudio de la Pucamaima, a propósito de la

promoción de trabajo social de la PUCMM que se reunió 52 años después.

PRIMICIAS RECORDARA SIEMPRE A JAVIER PEÑA

Primicias extrañará las llamadas y los valiosos comentarios de Javier Peña.

Sus anécdotas.

Sus datos sobre Baitoa.

Sus comentarios sobre la situación de la nación.

Su amor por el cooperativismo.

Su lealtad como gran y valioso amigo.

Su interés en compartir en tertulias.

Sus visitas a Primicias.

Su presencia en los encuentros de los hijos de Baitoa.

Sus inolvidables recuerdos sobre el fallecido embajador de Baitoa, Juan Edilgardo Peña.

Sus recuerdos sobre Baitoa en Santiago.

Sobre la gastronomía serrana.

Descansa en paz, hermano, gran amigo Javier Peña.

Primicias nunca te olvidará, nuestras condolencias a su muy estimada familia.