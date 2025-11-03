LatinFinance premia a Banreservas como Banco del Año en RD y Banco Pymes para AL y el Caribe

Santo Domingo.-El Banco de Reservas fue premiado por la revista LatinFinance como Banco del Año en República Dominicana y entidad para Pymes de América Latina y el Caribe, por el desempeño de la institución y el respaldo que ofrece a ese importante sector empresarial.

La premiación se efectuó en Miami, en el marco de la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 2025, que reunió a los más importantes líderes, profesionales y representantes de instituciones financieras en el mundo.

El CEO de LatinFinance, Taimur Ahmad, entregó los reconocimientos a Alieska Díaz, vicepresidente ejecutivo senior Administrativa; y José Obregón, vicepresidente ejecutivo Negocios Internacionales y Gobierno Corporativo, quienes estuvieron en representación del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.

Además de los resultados financieros, la publicación especializada resaltó la privilegiada posición de liderazgo de Banreservas en el mercado, producto de sus estrategias de innovación y digitalización.

El premio de Banco del Año para Pymes de la región estuvo basado en los servicios especializados para ese segmento, destacándose los programas digitales, acceso simplificado y amplio alcance comercial, así como el impacto en ese importante mercado.

LatinFinance también consideró otros criterios de servicios especializados para pymes, tales como programas digitales, acceso simplificado, innovaciones, alianzas estratégicas, sostenibilidad y amplio alcance comercial, y su impacto en el mercado de las pymes.

La revista internacional también valoró el compromiso con la sostenibilidad, factores como el ambiental, social y de gobernanza, sumados a los aportes al desarrollo económico y social del país, renglones en los que se coloca a Banreservas como principal entidad bancaria dentro del sistema financiero nacional.

Estos reconocimientos se suman a otros recibidos por la entidad financiera en el 2025, tanto en el ámbito local e internacional, en reconocimiento a sus logros en la gestión de negocios y administrativos.

Con 84 años de historia, el Banco de Reservas ha respaldado los diferentes sectores productivos de la nación, cuyo impacto se percibe en un marcado aumento en los índices de inclusión financiera, así como en la bancarización de cerca de un millón de dominicanos que no estaban registrados en el sistema bancario.







