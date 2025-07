Las Víctimas del Fraude

Por Osiris Mota

Hurgando sobre el tema de los fraudes y la cultura fraudulenta que tiene nuestra economía, me tope con el análisis PESTEL (PESTLE) que es una herramienta estratégica utilizada para evaluar los factores microambientes externos que pueden afectar a un país, sector u organización. Su objetivo es identificar oportunidades y amenazas en el entorno, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Este análisis PESTEL destaca tanto las oportunidades como los desafíos que enfrenta el mercado de seguros en la República Dominicana. La combinación de un entorno económico en crecimiento, avances tecnológicos y reformas regulatorias ofrece un panorama favorable para la expansión del sector. Sin embargo, es crucial abordar las limitaciones en la cultura aseguradora, la cobertura en sectores vulnerables y la implementación efectiva de las reformas legales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo del mercado.

Pues debo afirmarles, que este análisis no es muy favorable para nuestro país, y uno de los factores que mas influyen en la reputación nuestra ante los reaseguradores e inversionistas, son la IMPUNIDAD y la falta de una aplicación legislativa mas objetiva sobre las mafias y fraudes que afectan no solo al mercado asegurador, constituyendo un factor que día a día se va convirtiendo en un cáncer que afecta el crecimiento, desarrollo y paz social, sin que tengamos la voluntad firme de combatir, sancionar las raíces del mal.

El problema no es solo la mala calidad de nuestras legislaturas, es la falta de voluntad y aplicación de esta, o sea, no importa si las mismas sean buena si al final no tenemos institucionalidad y coraje para aplicarla, dejando a la impunidad el enseñoramiento que se come la moral y la economía de las familias de clase media y baja, haciendo de nuestras vidas un Calvario a los cuales los políticos no quieren referirse y menos enfrentar.

Aquí se cometen muchos fraudes contra las aseguradoras, pero también contra las reaseguradoras, por lo que en cada reclamación lo primero que se verifica es que la misma sea real y sea transparente, porque es muy frecuente que las mismas no expresen toda la realidad, por una cultura de que engañar al seguro es una osadía y no un delito, que nos esta afectando ya cuando ni siquiera se confían en las instituciones nuestras para hacer los arbitrajes entre las partes, escogiendo otras entidades fuera del país.

A quienes nos interesa este mercado, y mas aun nuestro país, debemos expresar nuestra preocupación y ocupación para adecentar las operaciones cuanto antes y evitar que caigamos en lo que fue Paraguay y actualmente lo que pasa en Venezuela, que por falta de credibilidad y mala reputación los reaseguradores e inversionistas se han retirado ocasionándole mucho daño a su mercado y a la economía del país, lo que afecta grandemente a los ciudadanos, a quienes debemos proteger.

Seguiremos ampliando en el próximo artículos con detalles sobre las diferentes modalidades que de mafias dentro del mundo asegurador y otros sectores afectados por el cáncer de las mafias por falta de consecuencias.