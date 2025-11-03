Las captaciones de la banca superan los RD$3 billones

A junio, la Superintendencia de Bancos (SB) reportó un crecimiento interanual de 10.4%.

SANTO DOMIGO, RD.- Las captaciones del sistema financiero superaron por primera vez el

umbral de los RD$3 billones a junio de este año, al experimentar un crecimiento

interanual de 10.4% (RD$285,128 millones). Estos recursos representan el 40.8% del

producto interno bruto (PIB) dominicano.

La información está contenida en el informe Tendencias del ahorro en República

Dominicana: perspectiva desde las captaciones del sistema financiero, publicado por la

Superintendencia de Bancos (SB).

De acuerdo con el reporte, las captaciones del público representan el 86.4% del pasivo de

la banca local, siendo la principal fuente de fondos para la intermediación financiera.

Aunque constituyen solo el 4.3% del número total de instrumentos, los depósitos a plazo

acumulan el 48.1% de las captaciones. Entre junio de 2024 y junio de 2025 crecieron

19.8%.

Mientras tanto, la participación de las cuentas de ahorros en el total de las captaciones

fue del 35.5%, seguidas de las cuentas corrientes, con 16.2%.

El 88.8% de las captaciones del sistema financiero se encuentran en los bancos múltiples.

El resto se distribuye de la siguiente manera: 9.2% en asociaciones de ahorros y

préstamos, 1.7% en bancos de ahorro y crédito, y el 0.3% en entidades públicas de

intermediación financiera.

Vistas por moneda, el 70.4% está en pesos dominicanos, y el restante 29.6% se encuentra

en monedas extranjeras. Las divisas preferidas son el dólar estadounidense, con 14,906

millones, y el euro, con 235 millones.

La expansión de las captaciones se destacó particularmente en la región Este, que mostró

el mayor dinamismo relativo, con un crecimiento del 12.5% interanual, con un notable

desempeño de parte de la provincia La Altagracia (15.1%).

