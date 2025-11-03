- Publicidad -
Las captaciones de la banca superan los RD$3 billones

PERIODICO PRIMICIAS3 de noviembre de 2025
A junio, la Superintendencia de Bancos (SB) reportó un crecimiento interanual de 10.4%.
SANTO DOMIGO, RD.- Las captaciones del sistema financiero superaron por primera vez el
umbral de los RD$3 billones a junio de este año, al experimentar un crecimiento
interanual de 10.4% (RD$285,128 millones). Estos recursos representan el 40.8% del
producto interno bruto (PIB) dominicano.
La información está contenida en el informe Tendencias del ahorro en República
Dominicana: perspectiva desde las captaciones del sistema financiero, publicado por la
Superintendencia de Bancos (SB).
De acuerdo con el reporte, las captaciones del público representan el 86.4% del pasivo de
la banca local, siendo la principal fuente de fondos para la intermediación financiera.
Aunque constituyen solo el 4.3% del número total de instrumentos, los depósitos a plazo
acumulan el 48.1% de las captaciones. Entre junio de 2024 y junio de 2025 crecieron
19.8%.
Mientras tanto, la participación de las cuentas de ahorros en el total de las captaciones
fue del 35.5%, seguidas de las cuentas corrientes, con 16.2%.
El 88.8% de las captaciones del sistema financiero se encuentran en los bancos múltiples.
El resto se distribuye de la siguiente manera: 9.2% en asociaciones de ahorros y
préstamos, 1.7% en bancos de ahorro y crédito, y el 0.3% en entidades públicas de
intermediación financiera.
Vistas por moneda, el 70.4% está en pesos dominicanos, y el restante 29.6% se encuentra
en monedas extranjeras. Las divisas preferidas son el dólar estadounidense, con 14,906
millones, y el euro, con 235 millones.
La expansión de las captaciones se destacó particularmente en la región Este, que mostró
el mayor dinamismo relativo, con un crecimiento del 12.5% interanual, con un notable
desempeño de parte de la provincia La Altagracia (15.1%).

