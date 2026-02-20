Lanzan SeNaSa InTEgrA, nuevo programa para garantizar cobertura integral a niños con autismo

Santo Domingo. –El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) anunció el lanzamiento del programa SeNaSa InTEgrA, una iniciativa destinada a garantizar atención integral y cobertura médica a afiliados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante una red de servicios públicos y privados con enfoque interdisciplinario. El programa dará inicio formal el próximo 2 de marzo, fecha a partir de la cual las familias podrán comenzar el proceso de incorporación.

El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta la percepción del mundo, el procesamiento de información y la interacción social. A nivel mundial, impacta a 1 de cada 100 personas, con una incidencia aproximada de nueve niños por cada niña, y en la mayoría de los casos el diagnóstico ocurre después de los seis años. Esta condición no solo incide en el desarrollo del niño o adolescente, sino que transforma la dinámica familiar, implicando ajustes emocionales, sociales y económicos.

Durante su presentación, el doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa, dijo que “Cuando la sociedad decide acompañar mejor a sus niños y niñas decide también fortalecer su tejido social, su desarrollo y su sostenibilidad. Esto es un reconocimiento a cada niño, joven y adulto que enfrenta miradas de incomprensión, que lucha contra prejuicios y que aun así sigue avanzando. Es para las familias que aprenden un nuevo lenguaje de amor, uno hecho de paciencia, pequeños logros y abrazos que significan el mundo entero”.

“Hoy SeNaSa se pone a la disposición de esas mentes brillantes que ven patrones donde otros ven caos, que sienten con intensidad y que aman con una honestidad pura”, puntualizó.

Por su lado, el doctor Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, resaltó que “hoy SeNaSa no solo presenta un programa. Hoy demuestra que la seguridad social dominicana puede transformar una ley en servicios reales, con responsabilidad financiera y rigor técnico y eso merece reconocimiento”.

Agregó además que, “Desde el Ministerio de Salud Pública asumimos esa responsabilidad: ordenar, protocolizar, supervisar y garantizar calidad. Cada niño que recibe atención oportuna reduce probabilidad de dependencia prolongada, disminuye presión futura sobre servicios especializados de alto costo, aumenta autonomía funcional, protege estabilidad económica familiar y fortalece el capital humano nacional”.

Este programa se enmarca en una línea de tiempo de avances institucionales en la República Dominicana. En 2023 fue promulgada la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con TEA; en 2024, el presidente Luis Abinader emitió el reglamento de aplicación mediante el decreto 403-24, mientras el Ministerio de Salud Pública presentó el Protocolo de Atención elaborado junto al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). Para 2025, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) avanza en la ampliación de coberturas de TEA dentro del Seguro Familiar de Salud (SFS).

Población y cobertura

En su etapa inicial, el programa está dirigido a afiliados de 2 a 10 años, con una meta de 3,000 beneficiarios, priorizando la primera infancia. La iniciativa cuenta con un presupuesto anual de RD$200 millones para garantizar la cobertura y sostenibilidad de los servicios.

Cómo entrar al programa

El modelo contempla un proceso estructurado que inicia con la evaluación diagnóstica, conforme al protocolo nacional vigente, garantizando así un diagnóstico oportuno que permita la intervención temprana y mejores resultados en el desarrollo del niño. Una vez confirmado el diagnóstico, el siguiente paso es el registro del afiliado en el Registro Nacional de TEA. Posteriormente, se realiza la validación correspondiente y se diseña un Plan Individual de Atención (PIA), dando paso a la prestación de servicios que incluyen terapias, medicación (según indicación médica) y un seguimiento continuo para asegurar la evolución y el bienestar del afiliado.

Impacto económico y social

El costo promedio anual estimado para una familia sin cobertura puede ascender a RD$50,000 en diagnóstico, RD$129,120 en medicamentos y RD$240,000 en terapias. Con SeNaSa InTEgrA, se busca reducir significativamente esta carga económica, promoviendo estabilidad familiar, continuidad terapéutica e inclusión social.

El lanzamiento del programa SeNaSa InTEgrA se inscribe dentro de una política pública coherente que toma como referencia los avances y lineamientos en salud mental desarrollados por el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, como parte de las estrategias establecidas desde el Estado para fortalecer la atención integral. Con esta iniciativa, SeNaSa consolida una visión articulada que amplía la inclusión, garantiza acceso a apoyos especializados y refuerza el compromiso del Estado dominicano con una atención continua, comunitaria y centrada en las personas.

Con esta acción, el Seguro Nacional de Salud reafirma su compromiso con la equidad, la protección social y el acceso efectivo a servicios de salud para las poblaciones más vulnerables, avanzando hacia un sistema más inclusivo y humano.

