Lamentan en NY fallecimiento comunicador Marcos Bencosme; este jueves será expuesto en Yonkers

Ramón Mercedes8 de octubre de 2025
NUEVA YORK.- Periodistas de diferentes medios dominicanos en esta ciudad, lamentaron el fallecimiento del comunicador Marcos Bencosme, el pasado fin de semana.

Miembro activo de la filial-NY del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), laboró para múltiples medios en la República Dominicana, incluyendo cubrir el Palacio Nacional durante la presidencia de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco.

Residió por décadas en NYC dedicándose a la industria el taxi para garantizar el sustento de su familia, además, continuaba en sus labores periodísticas.

Su gran amigo y «hermano», el periodista Tomás Aybar explicó que Bencosme estuvo varios días recibiendo tratamiento en un hospital de Yonkers, del condado de Westchester, por complicaciones de salud. No especificó.

«Las lamentaciones expresadas por diversos periodistas, comunicados y fotógrafos coinciden en manifestar que su muerte los ha sorprendido, incluyendo al autor de esta crónica, que fuimos grandes amigos» ¡Paz a su alma!

Su cuerpo será expuesto este jueves en la funeraria «Sinatra Funeral Home, Inc.», ubicada en el 315 South Broadway, en Yonkers, desde las 3:00 hasta las 8:00 p.m.

