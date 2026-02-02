Lake: “Solo salgo a dar lo mejor de mí”

GUADALAJARA, México.- Junior Lake ha sido uno de los mejores jugadores en la historia de la Serie del Caribe, siendo esta su novena participación en los clásicos regionales, y en el primer compromiso de la República Dominicana en Jalisco 2026 no dejó dudas al respecto.

Terminó bateando de 4-4, con tres carreras empujadas y con una jugada que evitó que el marcador se empatara, dando así el primer triunfo a los Leones del Escogido en el evento: 5-4, sobre los Charros de Jalisco, de México.

“Yo salgo a jugar y me olvidó de todo. Solo salgo a dar lo mejor de mí para buscar un buen resultado”, indicó Lake en conferencia de prensa luego del partido.

El encuentro de este domingo fue el número 49 del petromacorisano en series del Caribe; sus cuatro turnos oficiales al bate le hacen sumar un total de 164, y con esas remolcadas llega a 22.

“Para mí es un honor y un privilegio estar en la historia del beisbol del Caribe. Por aquí han pasado muchos jugadores que han sido motivación para mí, y que uno esté en la historia es un logro por el que le doy gracias a Dios”, precisó.

Sin bajar los brazos

A pesar de apreciar el hecho de que obtuvo una victoria en su primer intento en series del Caribe, el dirigente Ramón Santiago se concentra en el trabajo que hay que hacer juego a juego en este evento, que en tan solo unos días corona al campeón.

“Mañana tenemos a un rival que ganó hoy y que además siempre ha sido complicado como Puerto Rico. Tenemos que venir con la misma energía que vinimos hoy. Los muchachos quieren este bicampeonato aquí en la Serie del Caribe. Vamos a venir con el mismo plan y la misma determinación que nos llevó a ganar este juego”, declaró el timonel de Dominicana.

Al agregar que todo el equipo está concentrado en llevar la corona a República Dominicana, Santiago reveló que puede haber cambios en la alineación con la intención de poner a jugar a todos los peloteros inscritos en el roster.

“Es posible que haya cambios, aunque dicen que la alineación ganadora no se cambia. Tenemos a un grupo de 28 jugadores y yo quiero dar la oportunidad a todos”, concluyó.

Los Leones del Escogido, de República Dominicana, enfrentarán este lunes a las 4:00 de la tarde (hora dominicana) a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, en su segundo encuentro de la Serie del Caribe.

