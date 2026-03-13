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Superintendencia participa en la Semana Economica y Financiera 2025 en el auditorio del Banco Central,
Bancarias

La Superintendencia de Bancos (SB) ofrecerá cuatro charlas en la Semana Económica y Financiera

Las conferencias, dirigidas a niños y adolescentes, serán impartidas en Santo Domingo, Santiago y Baní.

PRIMICIAS DIGITAL13 de marzo de 2026
2 2 minutos de lectura

SANTO DOMINGO, RD.- En el marco de la décimo segunda Semana Económica y Financiera del Banco Central y la campaña Global Money Week o Semana Mundial del Dinero, la Superintendencia de Bancos (SB) auspicia cuatro charlas, dos en Santo Domingo, una en Santiago y otra en Baní, con el fin de orientar a la ciudadanía sobre buenos hábitos para la gestión de las finanzas personales. 

La charla Ahorropolis: mis primeras finanzas, dirigida a niños de entre seis y ocho años, será impartida en la sede del Banco Central, el lunes 16 de marzo a las 10:30 a.m., en el salón El Mundo del Dinero, en el piso tres. Esta misma charla será ofrecida también en Santiago, en las instalaciones del Centro León, el miércoles 18 a las 11:00 a.m.

La SB también auspicia la charla Finanzas para jóvenes, dirigida a adolescentes. Esta será llevada a cabo este 16 de marzo en el salón Salomé Ureña de la sede del Banco Central a las 4:00 p.m. De igual manera, se impartirá en el Centro Perelló de Baní, el jueves 19 a las 11:30 a.m.

Además de las conferencias informativas, la SB pone a disposición de quienes asisten a las actividades de esta semana un stand de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), donde ofrece información general y herramientas que apoyen a los jóvenes visitantes a tomar decisiones financieras inteligentes en un futuro.

Semana Económica y Financiera 

Esta décimo segunda edición de la Semana Económica y Financiera (#sefBCRD) se lleva a cabo desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo, en el auditorio del Banco Central en Santo Domingo, su oficina regional de Santiago y el Centro Perelló en Baní.

Además de visitar los stands de las instituciones públicas y privadas participantes, los asistentes presenciarán charlas, talleres, juegos y la posibilidad de acceder al Museo Numismático y Filatélico. 

App ProUsuario

Los asistentes a la Semana Económica y Financiera también podrán recibir orientación para descargar el app ProUsuario de descarga gratuita en las tiendas de Android (Google Play) y de iOS (App Store). Allí los usuarios y las usuarias tienen acceso a información crediticia, educación financiera y a la realización de reclamaciones, quejas y denuncias sobre productos y servicios bancarios. 

 

De igual manera, permite consultar cuentas inactivas y abandonadas, así como obtener información sobre depósitos en entidades en proceso de liquidación. 

Asimismo, ofrece la posibilidad de solicitar el retiro de las listas de promociones y venta de nuevos productos de cualquier entidad bancaria, explorar las ubicaciones y horarios de las sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios de todo el territorio nacional, además de recibir un diagnóstico del nivel personal de endeudamiento.

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