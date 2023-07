La SIP honrada por ingreso de 12 asociaciones nacionales de prensa

Miami (7 de julio de 2023) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abrió sus puertas a asociaciones nacionales de prensa para seguir confrontando con mayor ímpetu los problemas de debilidad institucional y libertad de prensa que sufren varios países y para combatir los desafíos de sostenibilidad que enfrenta la industria periodística. Recientemente, la Junta de directores de la SIP aprobó la incorporación de 23 socios, entre ellos, 12 organizaciones de medios de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Honduras, México, Perú y Republica Dominicana, que representan a más de 3.000 medios del hemisferio occidental. También fueron admitidos siete medios digitales nativos, dos diarios, una radio y una periodista independiente. El presidente de la SIP, Michael Greenspon, saludó a los nuevos asociados. «Estamos orgullosos y honrados de que estas importantes asociaciones estén de acuerdo en que juntos y unidos podremos encontrar soluciones a los problemas de sostenibilidad y de libertad de expresión que aquejan a cada una de las comunidades a las que servimos». Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: «Hace décadas que trabajamos con estas organizaciones, pero a partir de ahora lo podremos hacer de forma más estratégica y orgánica». Las asociaciones nacionales que se incorporaron a la membresía de la SIP, son: Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de Argentina; Asociación Nacional de la Prensa (ANP), de Bolivia; Associação Nacional de Jornais (ANJ), de Brasil; News Media Canada (NMC), de Canadá; Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), de Colombia; Asociación Nacional de la Prensa (ANP), de Chile; News Media Alliance (NMA), de Estados Unidos; Asociación de Medios de Comunicación (AMC), de Honduras; Alianza de Medios MX (AMX), de México; Asociación Mexicana de Editores (AME), de México; Consejo de la Prensa Peruana (CPP), de Perú y Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), de República Dominicana. La presidente de la Comisión de Nuevos Socios, Silvia Miró Quesada, de El Comercio, Lima, Perú, recalcó: «La confianza en nuestra organización de parte de los nuevos socios, medios, asociaciones y periodistas, nos obliga a redoblar nuestro esfuerzo a favor de la libertad de prensa como valor fundamental a defender para sostener la democracia». Los medios nuevos socios activos de la SIP son: El Popular SA, de Argentina; The Latin Vox, de Canadá; RoseMaryNews.com y Americano Media, de Estados Unidos; Le Nouvelliste, de Haití; Hondudiario.com, de Honduras; El Independiente y Expreso, de México; La Circular, de República Dominicana; Radio Libertad FM 94, de Uruguay y The El News.com, de Venezuela. También fue admitida como socia individual la periodista María de la Luz Zárate Rayo, de México. La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.