La renuncia del senador Antonio Taveras Guzmán del PRM

Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com

El empresario y senador por la provincia de Santo Domingo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Manuel Taveras Guzmán, renunció a la militancia de dicho partido, declarándose como un senador independiente. Su carta de renuncia fue soportada por graves denuncias y cuestionamientos sobre una serie de males de la actual gestión de gobierno del presidente Luis Abinader Corona.

La misma ha sido celebrada, festejada y subestimada por la militancia de ese partido, así como por distintos medios de comunicación, comprometidos con el partido de gobierno.

Entre los males e ineficiencias de la gestión guberrnamental denunciados por el senador Taveras Guzmán, se encuetran la permisividad, la impunidad y la falta de acciones para enfrentar los actos de corrupción, cuya lucha se ha quedado a medio camino; la incapacidad para enfrentar la crisis del sector eléctrico, al de salud, del sector educativo, de la seguridad social y ciudadana; la falta de transparencia y fortalecimiento institucional.

De acuerdo al senador, no se le ha dado respuestas a los reclamos sociales que piden solución urgente a los graves problemas; que fueron los que dieron origen al movimiento social denominado “marcha verde”, del cual fue uno de sus principales protagonistas; que el gobierno ha perdido su rumbo estratégico, tomando medidas a corto plazo, fomentando el clientelismo, con lo cual contribuye a generar más pobreza y a disminuir la calidad de vida de la mayoría del pueblo dominicano.

En fin, este proyecto, que fue creado como una esperanza nacional y como un nuevo modelo de desarrollo por un país más justo, ya se han ido desvaneciendo, por lo que la confianza depositada en el gobierno por la mayoria de dominicanos, ya se ha ido perdiendo.

Durante las actividades realizadas por este movimiento social, del cual fue uno de sus principales financiadores, siempre se observaba al empresario Taveras Guzmán con su bandera verde, también denunciando y haciendo duras críticas a los actos de corrupción de las pasadas administraciones.

Independientemente de su actitud sectaria, crítica y de las incoherencias mostradas en el desempeño de sus funciones como senador; de que esta sea satanizada por la militancia del PRM, que se le considere como positiva para ese partido, ya que este no era mienbro de esa organizacion, esta no debe ser tratada como una renuncia cualquiera ni debe ser subestimada, porque es el senador de la provincia más grande y la de mayor densidad poblacional del país.

Además, con sus graves cuestionamientos, se confirma los graves problemas que enfrenta la gestión de gobierno del presidente Abinader, pues según la reciente encuesta de Gallup-Diario Libre, el 62.9% de los encuestados se sienten insatisfechos con dicha gestión gubernamental, considerándola como muy negativa para el país.

Dicha renuncia puede ser considerada como una traición, se puede estar de acuerdo o no con dicha decisión, pero esta no deja de ser un duro golpe para el presidente Abinader, para el partido de gobierno y para los aspirantes a la presidencia en dicho partido.

El Autor es Contador Público Autorizado

Máster en Relaciones Internacionales

Ex diputado al Congreso Nacional

Ex mienbro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016

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