La Red Socioambiental Nacional denuncia crimen ecológico en la Laguna de Rincón

Santo Domingo.-La Red Socioambiental Nacional denuncia ante el país y la

comunidad internacional el CRIMEN ECOLÓGICO que se estaría cometiendo contra la Laguna de

Rincón (o Laguna de Cabral), donde el monopolio hídrico del Consorcio Azucarero Central

(CAC), con la complacencia y negligencia del Estado, ha llevado a un proceso de ecocidio

sistemático contra uno de los humedales más importantes de la República Dominicana.

La organización señala que la sobreexplotación y desvío de los caños y afluentes que alimentan

la laguna, principalmente para irrigar los cañaverales del CAC, han provocado la drástica

reducción de los niveles de agua, mortandad masiva de peces, desaparición de aves

migratorias y pérdida acelerada de biodiversidad, arruinando además la vida económica de

comunidades pesqueras como Cabral y Cristóbal.

Estas comunidades han dependido históricamente de la pesca artesanal en la Laguna de

Rincón, reconocida durante décadas como el mayor cuerpo de agua dulce del Caribe insular y

fuente de alimento, cultura y economía local. Desde los años 70 y 80, los pobladores han

denunciado los efectos devastadores del desvío de ríos y arroyos para beneficio de ingenios

azucareros y grandes fincas, luchando una y otra vez contra el acaparamiento del agua. Hoy, esa

historia de resistencia se actualiza ante un proceso de destrucción acelerada que amenaza con

borrar un ecosistema vital y con condenar al olvido a quienes han vivido de sus aguas.

“Estamos frente a un crimen ambiental que viola la Constitución, la Ley 64-00 y compromisos

internacionales como la Convención Ramsar. No se trata de un problema climático inevitable,

sino de una política de acaparamiento del agua que está destruyendo un patrimonio natural de

toda la nación”, afirmó el ingeniero Leonardo Mercedes, miembro de la Red Socioambiental

Nacional en representación de la Coalición Enriquillo.

La Red recuerda que la Constitución Dominicana establece que el agua es un bien de dominio

público inalienable y no puede ser secuestrada por intereses privados. Sin embargo, la

complicidad de las autoridades ha permitido que el CAC actúe como dueño absoluto del agua,

en detrimento de las comunidades y del equilibrio ecológico.

La Red Socioambiental Nacional exige:

1. La intervención inmediata del Estado para detener el desvío de aguas y restaurar los

caudales que alimentan la Laguna de Rincón.

2. La suspensión de las operaciones ilegales del CAC que afectan los ecosistemas

acuáticos.

3. El reintegro de las aguas sustraídas a la laguna, mediante el cierre inmediato de las

vías abiertas para la extracción de este bien público, en clara violación al carácter

inalienable de las aguas del territorio nacional.

4. Un plan urgente de rescate ecológico de la Laguna de Cabral, con participación de las

comunidades, científicos y organizaciones ambientales.

5. Que se investigue y sancione a los responsables de este crimen ecológico, tanto en el

sector privado como en el aparato estatal que ha permitido su ejecución.

La Red advierte que el derecho al agua y a un medio ambiente sano no puede seguir siendo

vulnerado. “La Laguna de Rincón no se negocia, se defiende. ¡El agua es del pueblo y no de los

cañaverales del CAC!”, concluye la declaración.