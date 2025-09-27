La Red Socioambiental Nacional denuncia crimen ecológico en la Laguna de Rincón
Santo Domingo.-La Red Socioambiental Nacional denuncia ante el país y la
comunidad internacional el CRIMEN ECOLÓGICO que se estaría cometiendo contra la Laguna de
Rincón (o Laguna de Cabral), donde el monopolio hídrico del Consorcio Azucarero Central
(CAC), con la complacencia y negligencia del Estado, ha llevado a un proceso de ecocidio
sistemático contra uno de los humedales más importantes de la República Dominicana.
La organización señala que la sobreexplotación y desvío de los caños y afluentes que alimentan
la laguna, principalmente para irrigar los cañaverales del CAC, han provocado la drástica
reducción de los niveles de agua, mortandad masiva de peces, desaparición de aves
migratorias y pérdida acelerada de biodiversidad, arruinando además la vida económica de
comunidades pesqueras como Cabral y Cristóbal.
Estas comunidades han dependido históricamente de la pesca artesanal en la Laguna de
Rincón, reconocida durante décadas como el mayor cuerpo de agua dulce del Caribe insular y
fuente de alimento, cultura y economía local. Desde los años 70 y 80, los pobladores han
denunciado los efectos devastadores del desvío de ríos y arroyos para beneficio de ingenios
azucareros y grandes fincas, luchando una y otra vez contra el acaparamiento del agua. Hoy, esa
historia de resistencia se actualiza ante un proceso de destrucción acelerada que amenaza con
borrar un ecosistema vital y con condenar al olvido a quienes han vivido de sus aguas.
“Estamos frente a un crimen ambiental que viola la Constitución, la Ley 64-00 y compromisos
internacionales como la Convención Ramsar. No se trata de un problema climático inevitable,
sino de una política de acaparamiento del agua que está destruyendo un patrimonio natural de
toda la nación”, afirmó el ingeniero Leonardo Mercedes, miembro de la Red Socioambiental
Nacional en representación de la Coalición Enriquillo.
La Red recuerda que la Constitución Dominicana establece que el agua es un bien de dominio
público inalienable y no puede ser secuestrada por intereses privados. Sin embargo, la
complicidad de las autoridades ha permitido que el CAC actúe como dueño absoluto del agua,
en detrimento de las comunidades y del equilibrio ecológico.
La Red Socioambiental Nacional exige:
1. La intervención inmediata del Estado para detener el desvío de aguas y restaurar los
caudales que alimentan la Laguna de Rincón.
2. La suspensión de las operaciones ilegales del CAC que afectan los ecosistemas
acuáticos.
3. El reintegro de las aguas sustraídas a la laguna, mediante el cierre inmediato de las
vías abiertas para la extracción de este bien público, en clara violación al carácter
inalienable de las aguas del territorio nacional.
4. Un plan urgente de rescate ecológico de la Laguna de Cabral, con participación de las
comunidades, científicos y organizaciones ambientales.
5. Que se investigue y sancione a los responsables de este crimen ecológico, tanto en el
sector privado como en el aparato estatal que ha permitido su ejecución.
La Red advierte que el derecho al agua y a un medio ambiente sano no puede seguir siendo
vulnerado. “La Laguna de Rincón no se negocia, se defiende. ¡El agua es del pueblo y no de los
cañaverales del CAC!”, concluye la declaración.